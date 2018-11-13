МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе 14 ноября предложит инвесторам облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 10 миллиардов рублей, говорится в сообщении министерства.

Ведомство планирует разместить ОФЗ серии 29012 с погашением в ноябре 2022 года на 5 миллиардов рублей и ОФЗ серии 25083 с погашением в декабре 2021 года также на 5 миллиардов рублей.

На предыдущем аукционе, состоявшемся 7 ноября, Минфин России разместил ОФЗ двух серий на 11,2 миллиарда рублей при лимите в 20 миллиардов рублей.

Всего в четвертом квартале Минфин планирует предложить на аукционах ОФЗ на 310 миллиардов рублей. Ориентировочный объем размещения ОФЗ со сроком погашения до пяти лет включительно составляет 125 миллиардов рублей, от пяти до 10 лет включительно — 110 миллиардов рублей, от 10 лет — 75 миллиардов рублей.