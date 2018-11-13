МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Профицит федерального бюджета по состоянию на 1 ноября составил 3,048 триллиона рублей, следует из оперативного отчета об исполнении федерального бюджета на сайте Федерального Казначейства РФ.

Доходы бюджета составили 15,804 триллиона рублей, расходы — 12,756 триллиона рублей.

В ноябре Госдума приняла в первом чтении законопроект об изменении основных параметров федерального бюджета в 2018 году и увеличении его профицита до 2,1% с 0,5% ВВП. Второе чтение планируется 20 ноября.

Документ, внесенный правительством РФ, увеличивает доходы бюджета в текущем году на 1 триллион 874,7 миллиарда рублей (на 1,3% ВВП) — до 18 триллионов 947,6 миллиарда рублей (18,7% ВВП) при росте нефтегазовых доходов на 1 триллион 582,2 миллиарда рублей, ненефтегазовых — на 292,5 миллиарда рублей.

Одновременно объем расходов увеличивается на 217,7 миллиарда рублей — до 16 триллионов 808,8 миллиарда рублей (16,6% ВВП). Профицит бюджета составит 2 триллиона 138,7 миллиарда рублей, или 2,1% ВВП, что обусловлено ростом нефтегазовых доходов. При этом ненефтегазовый дефицит составит 6 триллионов 678,4 миллиарда рублей, или 6,6% ВВП.