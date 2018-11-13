МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Профицит федерального бюджета РФ за январь-октябрь, по предварительной оценке Минфина, составил 3,022 триллиона рублей, или 3,6% ВВП, говорится в сообщении министерства.

Доходы бюджета за десять месяцев составили 15,804 триллиона рублей, или 92,6% к общему объему доходов, утвержденному законом о бюджете на текущий год. Расходы исполнены на 12,782 триллиона рублей, что составляет 77% годового объема с учетом внесенных в закон о бюджете поправок.

Больше всего доходов в казну перечислила Федеральная налоговая служба — 9,792 триллиона рублей, или 93,9% к прогнозным показателям.

Федеральная таможенная служба перечислила в бюджет за тот же период 4,821 триллиона рублей, или 89,6% прогнозного годового показателя. Другие федеральные органы перечислили в общей сложности 1,192 триллиона рублей (94,4% прогноза на год).