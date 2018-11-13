МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Новый налоговый режим для самозанятых граждан, которым можно будет воспользоваться в четырех регионах, появится в России со следующего года. Авторы законопроекта и эксперты называют его льготным и ожидают, что эксперимент даст толчок выходу из тени от десятков до сотен тысяч работающих на себя граждан в первые годы.

Законопроект о проведении эксперимента для самозанятых, который продлится в 2019-2028 годах в Москве, Московской, Калужской областях и Татарстане, Госдума приняла во вторник во втором чтении, третье чтение документа планируется на заседании 15 ноября.

Новый режим будет востребован у представителей свободных профессий, работающих на себя, а пенсионерам, чтобы не регистрироваться и при этом не нарушать закон, лучше продавать урожай с собственных грядок на специальных ярмарках.

"Предлагаемый пакет из трех законопроектов направлен на то, чтобы те, кто получает доходы, но нигде не зарегистрирован, могли выйти из теневого сектора и войти в нормальное правовое поле", — пояснил журналистам один из авторов документа, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Воспользоваться таким налоговым режимом смогут те граждане, которые получают доходы от своей деятельности не более 200 тысяч рублей в месяц (2,4 миллиона рублей в год) и при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Госдума приняла во II чтении проекты о налоговом эксперименте для самозанятых

В октябре Макаров обращал внимание, что сейчас в интернете идет дискуссия по поводу того, что якобы "мы хотим ободрать людей, бабушку, которая собирает грибы и их продает". "Хочу всех успокоить. … Не только бабушка, но и дедушка могут быть спокойны, платить налоги и регистрироваться не придется", — говорил Макаров. Статья 217 НК устанавливает, что при сборе дикоросов, к которым относятся грибы и ягоды, налог не взимается.

ЛЬГОТНЫЙ РЕЖИМ И СТИМУЛЫ

Принятый законопроект устанавливает беспрецедентно низкую ставку налога – вместо 13% НДФЛ зарегистрированный самозанятый будет платить налог с доходов от продажи товаров, реализации услуг, аренды недвижимости физлицам по ставке 4%, индивидуальным предпринимателям и юрлицам — 6%, пояснил РИА Новости председатель Российского союза налогоплательщиков, член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

"Другой не менее важный стимул – не финансовый, а технологический. Это внедрение мобильного приложения, через которое будет уплачиваться налог. Оно избавляет человека сдавать какую-либо бумажную отчетность, ходить в налоговую инспекцию, заниматься бухгалтерией и так далее. То есть все бюрократические моменты, которых зачастую опасаются люди, они снимаются", — продолжил эксперт.

Все налоговое администрирование сводится к нажатию пяти кнопок, сообщили РИА Новости в комитете Госдумы по бюджету и налогам. "Человек со своего мобильного проходит регистрацию в специальной программе, выбирает подходящий раздел деятельности и с каждой продажи своего товара или услуги направляет в налоговую фискальный чек. Вся операция занимает не более минуты", — пояснили в комитете.

По окончании месяца инспекция объявляет ему налоговую сумму, она оплачивается с того счета, который человек сам выберет для этих целей.

Глава "Опоры России" Александр Калинин пояснил РИА Новости, что хоть режим и будет действовать на территории четырех регионов РФ, жителям других субъектов страны он тоже будет доступен, так как можно зарегистрироваться в качестве налогоплательщика в той области, где проводится эксперимент. Власти РФ ставят на самозанятых эксперимент по отъему доходов

МОДНЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

"Мы полагаем, что в ближайшие несколько лет, может, три года это будут десятки или сотни тысяч самозанятых", — оценивает Кирьянов численность тех, кто зарегистрируется.

Новый режим будет актуален для представителей свободных профессий – дизайнеры, фотографы, блогеры. Те, кто работает через агрегаторы, например таксисты, по ожиданиям эксперта, в первую очередь, пойдут регистрироваться в качестве самозанятых. "Это самая достижимая категория самозанятых, то есть им осталось сделать буквально один шаг, поскольку агрегаторы заинтересованы в обелении своей деятельности, в обелении рынка вокруг них", — добавил он.

По словам Кирьянова, потенциальные самозанятые – это и многочисленные консультанты. Это касается как консультантов-юристов, экономистов, так и тех, кто дает платные советы по моде и красоте. "Это могут быть и фитнес-тренеры, и риелторы, которые помогают снимать квартиры", — добавил он.

Опасений для бабушек или дедушек, продающих товары с грядки, не должно быть. "Это вопрос, который можно регулировать совершенно по-другому. Это вопрос, который можно регулировать сельскохозяйственными ярмарками, решениями муниципальных властей. Моменты регулирования каждого конкретного случая могут идти и через патенты, и через другие решения", — добавил он.

ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ

При этом, если человек не хочет регистрироваться и не хочет платить налоги, никто не станет его принуждать, пояснили в комитете ГД. Но в таком случае он должен помнить, что нарушает действующее законодательство.

"Каждый гражданин РФ имеет конституционную обязанность платить налоги. Поэтому выбор специального льготного режима для самозанятых, конечно, дело добровольное, но если данный режим не выбран, то человек должен быть либо индивидуальным предпринимателем, либо работать по найму, либо выбрать какой-то режим", — сказал Кирьянов.

По его словам, сегодня с развитием технологий высока прозрачность финансовых потоков.

"Каждый должен понимать, что уплата налогов неизбежна. Для тех людей, которые зарабатывают своим трудом не более 200 тысяч рублей в месяц, не имеют наемных работников, я считаю, налоговый путь самозанятого не просто оптимальным, но и самым дешевым, экономящим время и нервы", — заключил он.