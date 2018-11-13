Добавлена цитата Козака (четвертым абзацем).

МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Необходимость введения заградительных пошлин на экспорт нефтепродуктов из РФ миновала, и вряд ли их введение потребуется до конца 2018 года, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Сегодня, благодаря этому соглашению необходимость введения заградительных пошлин, я считаю, что миновала. 90% у нас такой необходимости до конца года не будет, а с 1 января 2019 года у нас начинают действовать другие инструменты регулирования цен на нефтепродукты, мы будем предоставлять НПЗ так называемые обратные демпфирующие акцизы", — сказал Козак.

Вице-премьер отметил, что если будет угроза роста цен после 31 марта, когда прекратится действие соглашений с нефтяниками по топливу, то могут быть введены как заградительные пошлины, так и альтернативные меры. Например, обсуждаемое лицензирование экспорта.

"Даже если мы введем заградительные пошлины, это приведет к тому, что для нефтяников на внешних рынках цена барреля будет порядка 60 долларов за баррель. Это тоже обеспечивает необходимую доходность. Не дает сверхдоходы, но обеспечивает необходимые доходы", — заключил он.

В июле был утвержден закон, предоставляющий правительству РФ право повышать экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин до 90% от пошлины на нефть. Эта норма действует до конца года. С 1 января 2019 года в рамках налогового маневра кабмин сможет повышать пошлины на эти нефтепродукты до 60% в случае роста цен на нефть на мировых рынках более чем на 15%. При этом и пошлины на нефть в таком случае могут достигать заградительного уровня.

Власти РФ с 1 января 2019 года приступают к завершению нефтяного налогового маневра, в рамках которого постепенно, к 2024 году, будет обнулена экспортная пошлина при одновременном увеличении НДПИ. В итоге российские НПЗ будут покупать нефть, по сути, по мировым ценам. Чтобы поддержать НПЗ и предотвратить дефицит нефтепродуктов в РФ или рост внутренних цен, предусмотрено два механизма: обратный акциз на нефть, поставляемую на переработку, и дополнительный к нему демпфирующий акциз, учитывающий выгодность экспорта нефтепродуктов.