МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Госдума приняла во втором чтении корректировки налогового маневра в нефтяной отрасли, завершение которого начнется в РФ с 2019 года. Третье чтение запланировано на 15 ноября.

С 1 января 2019 года начинается завершение налогового маневра в нефтяной отрасли РФ. В рамках него для сдерживания внутренних цен на топливо, в частности, предусмотрена демпфирующая компонента в обратном акцизе на нефть для переработки. Согласно текущему законодательству, она должна применяться только в случае, если оптовая цена бензина и дизтоплива равна установленной базовой, плюс-минус 10%.

На 2019 год базовый уровень для бензина — 56 тысяч рублей за тонну, дизтоплива — 50 тысяч рублей. Когда фактическая цена будет находиться в этих пределах, государство компенсирует компаниям 50% (в 2019 году — 60%) разницы между ней и более высокой экспортной ценой. При более низкой экспортной цене эти 50% разницы компании выплатят государству.

В начале октября премьер-министр Дмитрий Медведев по итогам совещания о развитии нефтяной отрасли поручил снизить базовую цену бензина с 56 тысяч рублей до 50,4 тысячи рублей за тонну и дизтоплива — с 50 тысяч рублей до 45 тысяч рублей. Также Медведев поручил предусмотреть обнуление демпфирующей компоненты только при росте фактических цен на топливо по сравнению с базовыми на 10% и выше. Все эти поправки были одобрены Думой во втором чтении.

Депутаты также одобрили еще ряд поправок, внести которые поручил Медведев. Это введение для НПЗ, расположенных в Кемеровской области и Ханты-Мансийском автономном округе, логистических коэффициентов к акцизу. Этот механизм позволяет сгладить неравные условия доступа к рынкам сбыта и логистические различия в зависимости от географического положения НПЗ.

Кроме того, депутаты одобрили введение для Хабаровского НПЗ (входит в "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова) обратного акциза для темного судового топлива. Согласно поправкам, НПЗ сможет получать обратный акциз начиная не с 2022 года, а уже с 2019 года. Также увеличивается ставка акциза для завода. Она составит 2,1 тысячи рублей за тонну в 2019-2021 годах (для всех остальных в РФ ставка равна нулю) и 1,1 тысячи рублей — начиная с 2022 года (при 1 тысяче рублей для других заводов).