МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ намерено избавиться от ручного регулирования российского рынка топлива, заявил вице-премьер Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

"Мы избавимся от этого (ручного регулирования рынка — ред.), в обязательном порядке избавимся. Мы ввели такие механизмы, которые должны действовать без нашего участия. Но сегодня это вынужденная мера. При этом такую меру, такой способ регулирования — краткосрочный период заключения соглашений… выбрала нефтяная отрасль, не правительство. Мы могли бы пойти по законному пути… ввести пошлины", — сообщил Козак.

Минэнерго, ФАС РФ, нефтекомпании и независимые НПЗ на встрече с Козаком 31 октября согласовали так называемые меры стабилизации цен на топливном рынке, договорившись при этом об уровне поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.

При этом объявлялось, что цены до конца года будут на уровне конца мая — начала июня, а затем плавно индексироваться из расчета годовой инфляции 4-4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны быть на 3% выше соответствующего месяца 2017 года. Соглашение действует до 31 марта.

А ранее, в июле, был утвержден закон, предоставляющий правительству РФ право повышать экспортные пошлины на светлые нефтепродукты, товарный и прямогонный бензин до 90% от пошлины на нефть. Эта норма действует до конца года. С 1 января 2019 года в рамках налогового маневра кабмин сможет повышать пошлины на эти нефтепродукты до 60% в случае роста цен на нефть на мировых рынках более чем на 15%. При этом и пошлины на нефть в таком случае могут достигать заградительного уровня.