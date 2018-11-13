Добавлена информация по ситуации с ценами на нефть (пятый-шестой абзацы).

МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Нефть еще не подешевела до того уровня, чтобы топливо начало дешеветь на внутреннем рынке РФ, и пока это вряд ли возможно в принципе, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер Дмитрий Козак.

"Она (нефть — ред.) не подешевела еще до такой степени (это в совокупности действует — стоимость нефти и курс рубля), чтобы на внутреннем рынке по действующим ценам стало выгоднее продавать", — сказал Козак.

Он отметил, что ни в одной отрасли достигнутый уровень цен не снижается.

"Это может быть, если будет существенно перенасыщен внутренний рынок, если будет повышена конкуренция, когда будет борьба за потребителя и так далее. Пока в нашей стране… сложившийся уровень добычи, переработки и мировые цены на нефть пока не предвидят такого существенного снижения цен", — сказал Козак.

Во вторник нефть марок Brent в ходе торгов опустилась ниже 67 долларов за баррель впервые с 6 апреля.

При этом в исследовании Vygon Consulting, опубликованном в августе, сообщалось, что государство сдерживает цены в российской рознице, и если бы не это, то цена бензина Аи-92 превышала бы 50 рублей за литр (при цене 41,51 рубля за литр в среднем по стране на 30 июля). По данным Росстата на 6 ноября, стоимость бензина марки Аи-92 в среднем по России составила 41,55 рубля за литр.