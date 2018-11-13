МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Компании Олега Дерипаски, попавшие, как и сам бизнесмен, под санкции США, могут уложиться в срок, отведенный Минфином США для изменения структуры управления и собственников, но Штаты также должны успеть согласовать все изменения, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Козак в интервью телеканалу "Россия 24".

В конце октября Козак сообщил, что обсудил с послом США в России Джоном Хантсманом варианты вывода из-под санкций "Группы ГАЗ" Олега Дерипаски. Отвечая во вторник на вопрос об этой встрече, он отметил, что "мы должны защищать рабочие места, там десятки тысяч рабочих мест, в той же "Группе ГАЗ" или "Русале", поэтому мы вынуждены взаимодействовать с американскими властями, чтобы определиться, что нужно для того, чтобы эти санкции снять".

"По условиям этих санкций должна быть реструктуризация компаний с точки зрения собственности…. Там же санкции персональные, но они распространяются на все бизнесы, которыми владеет Олег Владимирович Дерипаска в данном случае. Все сделки по отчуждению своих прав, долей, акций в этих предприятиях он должен тоже с ними (властями США — ред.) согласовывать. Для этого нужно время, корпоративные процедуры занимают достаточно длительное время. Он пытался достучаться до американских властей, чтобы его услышали…. Просто не было никакого — ни положительного, ни отрицательного — ответа на все его предложения по реструктуризации компаний. Поэтому мы встретились (с послом США — ред.)", — рассказал Козак.

Минфин США 9 ноября снова продлил сроки для завершения операций с акциями и долговыми инструментами "Русала", En+ и группы "ГАЗ", а также контрактов с этими компаниями — до 7 января следующего года.

"Думаю, надеюсь, что уложимся (в срок до 7 января — ред.). Важно, чтобы там уложились. В Соединенных Штатах сложные, длинные процедуры рассмотрения, согласования…. Месяц отводится конгрессу для того, чтобы он рассмотрел эти сделки и дал свою санкцию на такую реструктуризацию. Это у них сложная процедура, поэтому они должны и себе отвести, и нам отвести время…. Надеюсь…. Мы точно уложимся. Если они не будут успевать, то пусть для себя продлевают", — отметил Козак.

"Да, мы об этом договорились. Вполне конструктивный разговор с пониманием ситуации", — ответил он на вопрос о том, были ли достигнуты такие договоренности на встрече с послом США.