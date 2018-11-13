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МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Стоимость нефти марок Brent и WTI во вторник вечером рухнула на 6%, цена Brent при этом опустилась ниже 66 долларов за баррель впервые с 19 марта, следует из данных торгов.

По состоянию на 21.47 мск стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 6%, до 65,91 доллара за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI падала при этом на 6,19%, до 56,22 доллара за баррель.

Трейдеры продолжают отыгрывать данные ноябрьского доклада ОПЕК, опубликованного ранее во вторник. В докладе отмечается, что организация допускает переизбыток предложения на рынке нефти в 2019 году в связи с пересмотром прогноза по росту добычи этого сырья в странах вне картеля в сторону увеличения. Так, ОПЕК ожидает рост предложения нефти в странах вне картеля в 2018 году на 0,09 миллиона баррелей в сутки — до 2,31 миллиона баррелей в сутки, в 2019 году — на 2,23 миллиона баррелей в сутки.

Вместе с тем, ОПЕК понизила прогноз роста спроса на нефть в 2018 году на 40 тысяч баррелей в сутки по сравнению с прошлым прогнозом — до 1,5 миллиона баррелей в сутки. Спрос на нефть в мире в 2018 году ожидается на уровне в 98,79 миллиона баррелей в сутки, что соответствует предыдущей оценке.

Заявления президента США Дональда Трампа также оказывают давление на котировки нефти. Трамп в понедельник написал в своем аккаунте в Twitter, что считает цены на нефть завышенными, если исходить из текущего объема поставок на рынок, и призывает ОПЕК сохранить уровень добычи.

Вице-президент Tradition Energy по рыночным исследованиям Юджин Макгиллиан (Eugene McGillian), чье мнение приводит газета Washington Post, считает, что рынок нефти выходит из-под контроля и значительную неопределенность внес твит Трампа.