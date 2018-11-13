МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Сбербанк обсуждает с Банком России возможность смягчения требований по коэффициенту риска по ипотеке с низким первоначальным взносом, сообщил журналистам глава крупнейшего российского банка Герман Греф.

Банк России в начале октября увеличил коэффициент риска по ипотечным кредитам с низким первоначальным взносом, которые будут выданы после 1 января 2019 года, коэффициент возрастет до 200% со 150% для расчета достаточности капитала банков.

"Очень бы хотелось договориться, сейчас такой диалог с Центральным банком идет. Будем надеяться, что мы до чего-то договоримся", — прокомментировал Греф вопрос о переговорах с ЦБ по поводу смягчения требований к коэффициенту риска по ипотеке с первоначальным взносом ниже 20%.

Он отметил, что в результате введения данного требования Сбербанку придется либо существенно поднимать ставки, либо полностью закрывать данный продукт.

"Мы сейчас пытаемся представить статистику. Потому что наша статистика говорит о том, что уровень просрочки не зависит от первоначального взноса в 15% или 20%…. Люди в России очень ответственно относятся к ипотечным платежам", — отметил глава Сбербанка.

По его словам, в настоящее время доля ипотеки с низким первоначальным взносом в Сбербанке составляет 36% от выдач.