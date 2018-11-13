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МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Дефицит бюджета США в октябре 2017-2018 финансового года составил 100 миллиардов долларов против профицита в 119 миллиардов в сентябре, следует из отчета министерства финансов страны.

Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

Годом ранее в стране в октябре был зафиксирован дефицит бюджета в размере 63,214 миллиарда долларов.

Государственные расходы в США в октябре текущего года увеличились на 18% в годовом выражении и составили 353,183 миллиарда долларов, доходы выросли на 7% — до 252,692 миллиарда долларов.