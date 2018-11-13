МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Правкомиссия по развитию электроэнергетики решила доработать параметры снижения тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке в 2019 году, сообщил журналистам представитель вице-премьера РФ Дмитрия Козака Илья Джус.

По его словам, Козак провел заседание правительственной комиссии, на котором рассматривался вопрос об энерготарифах для промышленных потребителей в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО).

"Принято решение доработать соответствующий проект распоряжения правительства, предусмотрев перерасчет средств, направляемых в 2019 году на выравнивание тарифов в субъектах ДФО, а также уточнить методику расчета объема данных средств", — сообщил Джус.

Он отметил, что, по оценкам Минэнерго и ФАС, перерасчет средств, направляемых в Якутию с оптового энергорынка РФ, позволит уменьшить объем платежей промышленных потребителей европейской части страны, Урала и Сибири более чем на 5 миллиардов рублей.

В 2017 году кабмин РФ ввел механизм выравнивания тарифов на электроэнергию на Дальнем Востоке со среднероссийскими за счет надбавки к ценам на мощность потребителей европейской части России, Урала и Сибири. Он действует до 2019 года включительно. В октябре этого года президент РФ Владимир Путин продлить такое снижение тарифов до 2028 года.

Как сообщал министр энергетики РФ Александр Новак, потребители европейской части РФ, Урала и Сибири в 2017 году заплатили 24 миллиарда рублей за снижение энерготарифов в регионах Дальнего Востока до среднего по РФ уровня. В 2018 году эта сумма составит 35 миллиардов рублей, на 2019 год планируется около 40-45 миллиардов рублей.