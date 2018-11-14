МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Госдума в среду рассмотрит во втором чтении проект федерального бюджета на 2019-2021 годы.

При подготовке проекта бюджета ко второму чтению комитетом по бюджету и налогам были распределены по национальным проектам средства на 2019 год в сумме 425,7 миллиарда рублей, 2020 год — 437,1 миллиарда рублей, 2021 год — 687,8 миллиарда рублей. Комитет также поддержал поправки, связанные с выделением средств ряду юрлиц.

Так, компания "Русгидро" будет вправе по решению правительства РФ использовать в 2019 году на строительство ТЭЦ в Советской Гавани ранее неиспользованные средства в объеме 899 миллионов рублей. На докапитализацию Россельхозбанка будет направлено 15 миллиардов рублей в 2019 году, 10 миллиардов рублей — в 2020 году.

Внешэкономбанку на реализацию приоритетных проектов на Дальнем Востоке в 2019 году выделяется около 9,6 миллиарда рублей, в 2020 году – около 2,1 миллиарда рублей. ВЭБ, "Корпорация МСП" и Российский экспортный центр в 2019-2021 годах смогут получить в общей сложности 1 миллиард рублей в рамках механизма утвержденного капитала, при котором деньги предоставляются по мере возникновения потребности в инвестиционных ресурсах.

Комитет также поддержал поправку о выделении в 2019 году дополнительно 200 миллионов рублей общественным организациям инвалидов. Это будет реальная поддержка организациям, которые уже многие годы каждый день оказывают помощь людям с ограниченными возможностями, пояснил журналистам один из авторов поправки, председатель Госдумы Вячеслав Володин. Помимо этого, бюджетным комитетом была поправка о выделении 21 миллиона рублей в 2019 году Международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы", которую предложили Володин и глава комитета Андрей Макаров.

Госдума также рассмотрит во втором чтении проекты бюджетов Пенсионного фонда и Фонда социального страхования РФ, а также Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2019-2021 годы. Наравне с рядом других законопроектов они входят в бюджетный пакет.