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КОММЕРСАНТ

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— Тост сдал — тост принял — Почему Владимир Путин в Сингапуре не расставался с Халимой Якоб — 13 ноября президент России Владимир Путин прилетел в столицу Сингапура для участия в саммите АСЕАН (Ассоциация стран Юго-Восточной Азии) и Восточноазиатском саммите, а специальный корреспондент "Ъ" выяснил, почему программа государственного визита в этот день была сорвана.

— В Давос со своим форумом — Отказ от участия в сессии WEF не сделает менее заметным присутствие России — Россия может отказаться от участия официальной делегации в Давосе, если Всемирный экономический форум (WEF), организатор мероприятия, откажется от приглашения предпринимателей РФ, попавших в санкционные списки США.

— Данные снимают в банкоматах — Перед хакерами бессильны все модели устройств — Большинство банкоматов уязвимы к хищению средств и все — к утечке данных банковских карт клиентов, следует из исследования Positive Technologies. Причем взломать устройство можно за 15 минут. Эксперты, впрочем, уточняют, что на практике уязвимость банкоматов сильно зависит от того, какому банку они принадлежат.

— У "черной пятницы" светлые перспективы — Ритейлеры ожидают рекордной выручки — Ритейлеры в этом году ждут от россиян рекордных трат на традиционной распродаже "черная пятница". По оценке участников рынка, их выручка в дни акции может оказаться на 57% выше, чем в прошлом году, и достигнуть 52 млрд руб. Ожидания могут оказаться завышенными, предупреждают аналитики: реальные доходы населения снова начали падать, а на покупки в кредит повлияет повышение ставки ЦБ.

— Тарифы не поддаются законотворчеству — Законопроект ФАС о них повторно жестко раскритикован министерствами — Как стало известно "Ъ", законопроект ФАС о госрегулировании цен и тарифов жестко раскритикован рабочей группой по проблемам тарифного регулирования.

— Нефть и газ не спешат на выход — МЭА прогнозирует рост спроса на них вплоть до 2040 года — Несмотря на рост популярности возобновляемых источников энергии, нефть и газ останутся основными энергоресурсами на горизонте до 2040 года, следует из доклада Международного энергетического агентства (МЭА).

— Три триллиона лишних денег — Мониторинг государственных финансов — По итогам января—октября 2018 года федеральный бюджет РФ исполнен с профицитом в 3,6% ВВП, или 3,022 трлн руб., сообщил вчера Минфин.

— Совет федерации делают доступнее — Для выдвиженцев врио губернаторов — Сенаторы Андрей Клишас и Андрей Кутепов внесли в Госдуму проект поправок к закону "О порядке формирования Совета федерации", упрощающих новым врио губернаторов выдвижение представителей в СФ.

— Барвиха хочет жить отдельно — Жители проголосовали против вхождения в единый городской округ Одинцово — Вчера участники публичных слушаний 15 муниципалитетов Одинцовского района поддержали преобразование района в городской округ. Об этом "Ъ" расcсказал глава Одинцовского района Андрей Иванов. Против днем ранее проголосовали только жители сельского поселения Барвихинское. Зампред областного правительства Мария Нагорная заявила "Ъ", что "итоговое решение будет принято депутатами района с учетом мнения жителей Барвихи".

— "Цифры должны вас напугать" — Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала ученым о проблемах российской науки — Во вторник в общем собрании Российской академии наук, которое традиционно проходит дважды в год, впервые приняла участие профильный вице-премьер Татьяна Голикова. Она представила академикам "пугающую" статистику снижения объема российских исследований по биологии, физике, математике и другим приоритетным направлениям науки. Госпожа Голикова рассказала о "фактически неэффективно истраченных ресурсах" и потребовала "категорически поменять" ситуацию в российской науке.

— В Россию просятся семь тысяч вдов — Правозащитники подняли проблему возвращения из Сирии семей боевиков — В Сирии находятся несколько тысяч российских женщин, вывезенных мужьями на территорию, подконтрольную запрещенной в России организации ИГИЛ. Об этом заявила член совета при главе Чечни по правам человека Хеда Саратова.

— Убийство молодежного лидера оценили в миллион — В Карачаево-Черкесии раскрыли старое громкое преступление — Как стало известно "Ъ", сотрудники центрального аппарата Следственного комитета России (СКР) раскрыли резонансное убийство лидера местного молодежного движения "Адыге Хасэ" Аслана Жукова, совершенное в Карачаево-Черкесии еще в 2010 году.

— Генерал получил дивиденды прямо в СИЗО — Бывший чиновник Минобороны заработал около 50 млн руб., находясь под арестом — Как стало известно "Ъ", арестованный по громкому уголовному делу о хищениях при реализации госпрограммы по модернизации военной связи бывший начальник 1-го управления главного управления связи (ГУС) Минобороны Александр Оглоблин, по данным следствия, умудрился заработать 46,5 млн руб. уже по время пребывания в СИЗО.

— Ливия осталась при своих мнениях — Стороны конфликта выслушали на сицилийской конференции призывы к диалогу — В сицилийском Палермо во вторник завершилась международная конференция высокого уровня по урегулированию конфликта в Ливии. Российскую делегацию возглавлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Израиль и "Хамас" померились ракетами — После обмена ударами установлено хрупкое перемирие — Палестинские движения в секторе Газа заявили во вторник о прекращении огня в адрес Израиля при условии взаимности. За сутки до этого по израильской территории было выпущено 460 ракет и мин. В ответ Израиль нанес авиаудары по 160 объектам в секторе Газа.

— Вклад "Бюджетный" — Невостребованные депозиты граждан депутаты предлагают передать в казну — Депутаты рассматривают возможность пополнения российского бюджета за счет невостребованных вкладов. Идея такой национализации может принести в казну до 1,4 трлн руб., оценивают банкиры. Впрочем, лишаться такой денежной подушки они не готовы. При этом юристы считают изъятие "спящих" вкладов антиконституционной мерой.

— "Газпром" открыл занимательный сезон — Российский эмитент разместил еврооблигации — Вынужденные восьмимесячные "каникулы" для российских эмитентов на внешнем долговом рынке закончились. Во вторник "Газпром" предложил инвесторам пятилетние еврооблигации на €1 млрд. Впрочем, воспользоваться открывшимся инвестиционным окном российские эмитенты не спешат. Тем более что инвесторы требуют дополнительной премии, а острой необходимости привлекать средства у российских компаний пока нет, отмечают эксперты.

— Татарстанский "Аммоний" станет сингапурским — Контрольный пакет завода может купить Indorama — Крупный азиатский химический холдинг Indorama Corporation и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) войдут в капитал убыточного татарстанского производителя азотных удобрений "Аммоний". Сумма сделки, которую планируется подписать 14 ноября, может составить около $800 млн, при этом Indorama может получить долю больше контрольного пакета. Собеседники "Ъ" считают, что новый инвестор поможет вывести продукцию предприятия на основные азиатские рынки сбыта, однако стоимость сделки выглядит завышенной.

— "Натива" защитилась от правообладателей — Она сохранила за собой право выпускать дженерики — Англо-шведской фармкомпании AstraZeneca не удалось добиться признания российской "Нативы" недобросовестным конкурентом из-за того, что та указывает на упаковках своего дженерика неверную, по ее мнению, форму выпуска. Судебное решение в пользу "Нативы" подтвердила кассационная инстанция. Эксперты считают, что AstraZeneca пыталась использовать зацепку, для того чтобы сохранить свои позиции на рынке.

— Крымские гарантии не даются банкам — БКФ-банк поплатится за подрядчика "Глассок Крым" — Крымский рынок оказался жесток к средним российским банкам: попытка занять нишу гарантий для подрядчиков в рамках госзаказов обернулась неудачей уже для второго игрока. Печально известная реконструкция севастопольского парка Победы не завершилась в срок, власти Севастополя отстранили подрядчика "Глассок Крым" и теперь намерены требовать исполнения гарантии более чем на 300 млн руб. от БКФ-банка. Такие выплаты грозят ему резким снижением показателей достаточности капитала — вплоть до критических.

— Потребители платят за эмоции — Россияне покупают то, чем можно похвалиться в соцсетях — В 2018 году россияне стали чаще жертвовать предметами роскоши в пользу путешествий, походов в кино, ресторанов и спа-процедур. Один из важных факторов при выборе предпочтений — возможность поделиться полученным опытом и впечатлениями в социальных сетях, отмечается в исследовании Priority Pass. Смена парадигмы поведения потребителей становится новой реальностью, утверждают эксперты.

— Price.ru набили цену — Rambler Group продаст маркетплейс холдингу Армена Саркисяна — Холдинг S8 Capital монополиста на российском рынке лотерей Армена Саркисяна покупает у Rambler Group один из старейших проектов в рунете — маркетплейс Price.ru. Сделка оценивается в $12 млн. У сайта все еще известный бренд, но сравнительно маленький для маркетплейса трафик, отмечают эксперты.

— Globus не жалеет денег для Москвы — Немецкий ритейлер нашел место для гипермаркета — Сеть гипермаркетов Globus купила склад в Медведково на северо-востоке Москвы под редевелопмент: здесь появится огромный магазин. На этот проект ритейлеру потребуется около 4 млрд руб. с учетом стоимости площадки и нового строительства.

— Такси вызвали за границу — Российские агрегаторы запускаются в Танзании и Черногории — Российские агрегаторы такси продолжают осваивать новые зарубежные рынки. Сервис "Максим" начал работать в Черногории, где предложит в том числе поездки на катере, а inDriver запустился в Танзании и планирует инвестировать в африканский рынок "десятки миллионов долларов". Экспансия связана с растущей конкуренцией внутри страны, считают эксперты.

— Россия перед Америкой не ответчик — Минюст возражает против разбирательства по иску о поддержке Дональда Трампа на выборах-2016 — Как стало известно "Ъ", посол РФ в США Анатолий Антонов и Минюст России направили в суд Манхэттена свои возражения против разбирательства по иску Демократической партии США к правительству РФ и Главному управлению Генштаба (бывшему ГРУ). Демократы обвиняют Москву во вмешательстве в избирательную кампанию 2016 года в пользу республиканца Дональда Трампа путем организации взлома их компьютерной системы и обнародования электронной переписки.

— Правосудие не переходит границы — Исполнение решений международных арбитражей в РФ оказалось под угрозой — Как стало известно "Ъ", один из ведущих мировых арбитражей — при Международной торговой палате (МТП, ICC) — столкнулся с проблемой признания своих решений в России.

— На Дальнем Востоке объявят инвестсбор — Чтобы профинансировать энергетику региона — "Ъ" стали известны основные принципы обсуждаемого в правительстве проекта спецфонда для инвестиций в энергетику Дальнего Востока.

— Крымские гарантии не даются банкам — БКФ-банк поплатится за подрядчика "Глассок Крым" — Крымский рынок оказался жесток к средним российским банкам: попытка занять нишу гарантий для подрядчиков в рамках госзаказов обернулась неудачей уже для второго игрока. Печально известная реконструкция севастопольского парка Победы не завершилась в срок, власти Севастополя отстранили подрядчика "Глассок Крым" и теперь намерены требовать исполнения гарантии более чем на 300 млн руб. от БКФ-банка. Такие выплаты грозят ему резким снижением показателей достаточности капитала — вплоть до критических.

— Со зрителей собирают bablos — Елизавета Макарова об оптимизме российских криптопродюсеров — Продюсеры фильма "Ампир V" объявили о размещении собственной криптовалюты Bablos на бирже Exmo. Токены можно будет приобрести после 1 декабря, когда завершится ICO. Проект с сентября уже собрал около €1,2 млн, всего токены приобрели 102 инвестора, говорится на сайте. Это примерно треть от максимального объема криптоинвестиций, на которые рассчитывают продюсеры.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Табачным компаниям грозят налоговые претензии на десятки миллиардов рублей — В их традиционной схеме работы ФНС увидела схему ухода от налогов — Федеральная налоговая служба (ФНС) подозревает, что из своей обычной схемы работы табачные компании могли извлекать незаконную налоговую выгоду. Об этом "Ведомостям" рассказали сотрудник и топ-менеджер двух разных табачных компаний и подтвердил федеральный чиновник.

— Кремль может изменить порядок отбора оппозиционных кандидатов в губернаторы — Как минимум один из них должен иметь управленческий опыт, считают в администрации — После ряда побед "технических" кандидатов на осенних губернаторских выборах в администрации президента обсуждаются варианты, как этого избежать в будущем. Один из выводов – Кремль должен пристальнее следить за отбором кандидатов и не отдавать это на откуп губернаторам, говорят три человека, близких к администрации.

— Израиль и движение "Хамас" оказались на грани новой войны — Обстановка обострилась после неудачного рейда израильского спецназа — C момента начала нового витка противостояния вокруг сектора Газа боевики движения "Хамас" выпустили более 400 ракет по территории Южного Израиля, сообщило во вторник Reuters со ссылкой на израильских военных. Большая часть ракет упала в пустынной местности, но некоторые попали в жилые здания городов Ашкелон, Нетивот и Сдерот. В результате погиб один палестинский рабочий в Ашкелоне, еще 13 получили ранения разной степени тяжести.

— Конституционный суд запретил отбирать у инвалидов отсуженные ими страховые выплаты — И напомнил властям о социальном характере российского государства — О социальном характере российского государства напомнил властям Конституционный суд. Гражданин, получавший страховые выплаты в связи с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием, не должен страдать от неблагоприятных последствий пересмотра ранее вынесенного в его пользу судебного решения – по крайней мере, если он не сообщал ложных сведений.

— S&P сочло завышенным вдвое прогноз правительства по росту инвестиций — Это ставит под сомнение осуществимость майского указа Путина — Реалистичность главной опоры обещанного властями ускорения экономики – рост доли инвестиций в ВВП до 25% к 2024 г. – подвергли сомнению аналитики международного рейтингового агентства S&P. Госрасходы ограничены строгим бюджетным правилом (по нему расходы бюджета рассчитываются исходя из цены нефти $40 за 1 барр., а доходы, полученные от более дорогой нефти, направляются в резервы. – "Ведомости"), а для роста инвестиций частного бизнеса нужно реформировать судебную систему, провести приватизацию и развивать конкуренцию, перечисляют они.

— США придется платить почти $1 трлн за обслуживание госдолга — Через 10 лет процентные расходы могут превысить все прочие необоронные траты бюджета — За последнее десятилетие размер долговых обязательств США, находящихся в обращении, вырос с $5,1 млрд до $15,9 млрд, но проблем с их финансированием не возникало. Расходы на обслуживание долга были низкими из-за низких процентных ставок и инфляции, а также высокого спроса со стороны инвесторов всего мира.

— Президент ФСК "Лидер": "Народ уже смирился с тем, что цены на жилье растут" — Владимир Воронин о том, с какой доходностью работают девелоперы и почему на этот рынок больше уже никто не стремится — Этим летом ФСК "Лидер" стала объектом нападок со стороны Telegram-каналов: компанию подозревали в нестабильном финансовом состоянии. Рынок ожидал едва ли не нового рейдерского захвата бизнеса Ворониных, как это однажды уже было в 2005 г. Тогда у них отобрали крупнейшую строительную корпорацию столичного рынка недвижимости – СПК "Развитие".

— Спрос на российский газ вырастет в 1,5 раза за 20 лет — Но 60% мировой торговли придется на сжиженный газ — 13 ноября Международное энергетическое агентство (МЭА, структура Организации экономического сотрудничества и развития) обновило прогноз на 2040 г.: годовое потребление газа в мире вырастет почти до 5,4 трлн куб. м (+43,8% к 2017 г.). Торговля газом вырастет к 2040 г. до 1289 млрд куб. м в год, предсказывает МЭА, более четверти всех мировых поставок будет обеспечивать Россия.

— Причиной крушения Boeing 737 в Индонезии могла стать автоматика — Новейшая система управления самолетом направила судно вниз, что стало неожиданностью для пилотов — Boeing не сообщил авиакомпаниям о новой особенности системы управления в новейших самолетах Boeing 737 MAX 8 и 9, которая, как считается, могла привести к крушению самолета индонезийской Lion Air 29 октября. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников расследования, пилотов и чиновников Федеральной авиационной администрации США.

— "Яндекс" покажет свой смартфон в понедельник — Продавать "Яндекс.Телефон" готовы "М.видео" и "Вымпелком" — Интернет-гигант может представить "Яндекс.Телефон" в понедельник, 19 ноября, рассказали "Ведомостям" знакомый менеджеров "Яндекса" и люди, близкие к трем розничным сетям. На пресс-конференции, назначенной на эту дату, "Яндекс" покажет новые продукты, говорится в приглашении.

— Ford Sollers начал поставки из России в Европу запасных частей для Focus — Девальвация рубля делает выгодным для автоконцернов экспорт деталей — Совместное предприятие (СП) Ford Sollers начало экспортировать запчасти для Ford Focus в Европу, сообщила компания 13 ноября. Ежегодно планируется поставлять 120 000 деталей более 20 наименований. Это "полностью покроет потребности европейских дилеров в этих артикулах", говорится в сообщении СП.

— Из-за конфликта совладельцев "Юлмарта" Дмитрий Костыгин может потерять другие свои активы — Взаимные претензии фактически заблокировали выкуп доли миноритария интернет-ритейлера — Совладельцы некогда крупнейшего российского онлайн-ритейлера "Юлмарт" закончили тяжбу в Лондонском международном третейском суде (LCIA), рассказали "Ведомостям" источники, близкие ко всем участникам процесса. Определенности для "Юлмарта", который на фоне конфликта акционеров стремительно теряет долю рынка, это не добавило: из-за взаимных технических претензий выкуп доли миноритария фактически заблокирован.

— Радиохолдинги задумались об объединении в интернете — Они обсуждают создание единой платформы для продвижения контента — Несколько крупных радиохолдингов договорились о разработке единого радиоплейера, об этом рассказал директор по корпоративным отношениям и связям с госорганами "Газпром-медиа радио" Юрий Анисимов. У компаний есть принципиальная договоренность о том, что такой плейер нужен, но пока обсуждаются детали. Разработкой концепции занимается сейчас рабочая группа, созданная на базе Российской академии радио.

— Чем хорош начальник-параноик — И как повышенная тревожность топ-менеджеров влияет на показатели компаний — "Мы параноики", – сказал недавно гендиректор одной из самых известных компаний мира на неофициальном мероприятии. Фактически он повторил слова Эндрю Гроува, сооснователя корпорации Intel, который написал книгу под названием "Выживают лишь параноики".

— Неотгулянные отпуска больше не будут сгорать — Многолетний спор о сгорании отпусков разрешился в Конституционном суде — Конституционный суд в постановлении от 25 октября 2018 г. № 38-п поставил точку в многолетнем споре о сгорании отпусков. Прежде суды по-разному толковали положение Конвенции Международной организации труда № 132 "Об оплачиваемых отпусках". Россия ратифицировала эту конвенцию в июле 2010 г., в силу она вступила с сентября 2011 г.

— Почему финансовые пирамиды в России не теряют популярности — За три года ЦБ выявил их почти 700. Пострадавших тысячи, счет потерь идет на миллиарды — Москва, 2012 год, пятничный вечер в популярном тогда баре на Большой Дмитровке. Два молодых человека за барной стойкой рекламируют собравшейся вокруг них компании таких же молодых людей "МММ" Сергея Мавроди. В том году Мавроди, уже успевший отсидеть срок за мошенничество, в который раз перезапускал свою финансовую пирамиду. Молодые люди в баре воодушевленно рассказывали о гениальности Мавроди, о сверхприбылях, уверяли, что "тема работает", и зазывали участвовать.

— Фондовый рынок второй раз в году оказался на распутье — Девятилетний "бычий" тренд в США, возможно, заканчивается — 2018 год начался в отличном настроении: ралли на мировом фондовом рынке стало лучшим с января 1987 г. Инвесторы, вдохновленные синхронным ростом мировой экономики, в январе вложили в фонды акций $100 млрд – это стало рекордным месячным притоком, по данным EPFR Global.

— Ситуация в розничном кредитование все больше напоминает предкризисный 2013 год — Последствия могут быть даже хуже, признают банкиры, но продолжают разгонять кредитный маховик — За девять месяцев этого года портфель кредитов физлицам вырос на 16,7%, следует из данных Центробанка. Это вдвое больше, чем в январе – сентябре 2017 г., и первые двузначные темпы роста за последние четыре года. ЦБ прикладывал большие усилия, чтобы охладить перегретый рынок, и в 2014 г. рост замедлился до 11,5% после 29,6 и 21,5% в 2012–2013 гг. (все данные за январь – сентябрь).

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Первый звонок — Операторам сотовой связи предписано блокировать анонимные сим-карты — "Российская газета" публикует постановление правительства о блокировках анонимных сим-карт. Оно должно окончательно решить эту проблему. Постановление принято в исполнение вступившего в силу с 1 июня закона, который обязал операторов проверять достоверность сведений об абонентах.

— 10 вопросов от читателей — Налоги для самозанятых: второе чтение в Госдуме — Госдума во втором чтении приняла законопроект о специальном налоговом режиме для самозанятых — так называемом налоге на профессиональный доход. С 1 января эксперимент стартует в четырех регионах страны: в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Он продлится 10 лет — до 2028 года.

— Кто забыл миллиард — "Спящие" вклады предложили забрать у банков — В Госдуме рассмотрят вопрос о передаче в бюджет невостребованных вкладов, рассказал глава думского Комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

— Не та мать, которая родила?— КС РФ снова отказался изучать закон о суррогатном материнстве — Конституционный суд РФ спустя шесть лет снова отказал в принятии жалобы, связанной с правовыми основами существования суррогатного материнства в России.

— Чихал на начальство — Из-за страха лишиться места три четверти россиян ходят на работу больными — Три четверти россиян (77 процентов), если подхватывают вирусные или простудные заболевания, не оформляют больничные листы, а ходят больными на работу. Это показал опрос, проведенный порталом Rabota.ru, в котором приняли участие шесть тысяч респондентов.

— Когда вода станет медом — Владимир Путин принял участие в закладке камня в основание культурного центра России в Сингапуре — Владимир Путин прибыл с государственным визитом в Сингапур. Во вторник президент России встретился с президентом Сингапура, а также заложил первый камень в основание Российского культурного центра и православного храма в Сингапуре. 14 ноября Путин примет участие в саммите "Россия — АСЕАН", а четверг — в Восточноазиатском саммите.

— Прочные связи — "РГ" — лучшее СМИ в налаживании диалога культур — В Санкт-Петербурге "Российскую газету" наградили знаком "За весомый вклад в диалог культур" — по итогам опроса 500 журналистов Евразии именно "РГ" за последний год лучше других печатных СМИ справилась с этой непростой миссией. Об этом было объявлено в Эрмитажном театре на площадке XIII Международного медиафорума молодых журналистов "Диалог культур".

— Гранты проверят на практике — Андрей Турчак предложил существенно увеличить бюджет конкурса муниципальных практик — Финансирование Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" должно быть увеличено в разы, чтобы его победители получали серьезные гранты, стимулирующие к дальнейшей работе, считает вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

— Новый поворот — КС РФ запретил взыскивать полученные страховые выплаты — Конституционный суд объяснил особенности поворота исполнения решения суда. Несмотря на то, что Гражданский процессуальный кодекс РФ предписывает вернуть ответчику все, что было с него взыскано в пользу истца по отмененному решению суда, поворот судебного решения не должен ухудшать положение гражданина в его взаимоотношениях с государством, постановили судьи.

— Генерал с мечами — Крупнейший военный округ принял Геннадий Жидко — По указу президента России новым командующим Восточным военным округом назначен генерал-лейтенант Геннадий Жидко. Вчера в Хабаровске заместитель министра обороны Андрей Картаполов представил его офицерам штаба ДВО. На посту командующего Жидко сменил Героя России Александра Журавлева, отправленного командовать войсками на западном стратегическом направлении.

— Учись где хочешь — Студенты смогут получать пенсию по утрате кормильца даже за рубежом — Российским студентам, потерявшим кормильца, например отца, будут платить пенсию по утрате кормильца, даже если они будут обучаться за рубежом. До окончания учебы, но не дольше чем до достижения 23 лет.

— Город усилили — Вице-спикер Госсовета Крыма возглавит Симферополь — В Крыму нашли замену не справившемуся с обязанностями главы администрации Симферополя и написавшему заявление об отставке Игорю Лукашеву. Этот пост займет вице-спикер парламента республики Наталья Маленко. Вчера она в спешном порядке сложила с себя полномочия депутата и зампредседателя республиканского парламента.

— Рецепты для Триполи — Дмитрий Медведев: Россия нарастит усилия по урегулированию ситуации в Ливии — Премьер-министр Дмитрий Медведев обвинил страны НАТО в циничном обмане в 2011 году, в результате которого Ливия как полноценное государство перестала существовать.

— А все ли ладно было в семье?— Александр Бастрыкин поручил проверить чиновников после несчастий с детьми — Следственный комитет РФ объявил о начале довольно необычной проверки.

— Академики ищут ответ — Татьяна Голикова: Мы должны многое изменить в сфере науки — Открывшееся сегодня Общее собрание РАН обсуждает семь приоритетов научно-технологического развития страны, которые должны стать ответами на так называемые большие вызовы. В работе форума участвуют не только члены РАН, но и представители министерств, ведомств, крупных корпораций. По каждому приоритету создан межведомственный совет, который возглавляет член академии, а Координационный совет президент РАН Александр Сергеев.

— Сыром и не пахло — Сколько молочного фальсификата притаилось на полках магазинов — Роспотребнадзор и Национальной союз производителей молока обнародовали результаты выборочной проверки молочной продукции, которую закупили неделей ранее в одном из сетевых супермаркетов в Москве. Глава Роспотребнадзора Анна Попова и председатель правления Национального союза производителей молока Андрей Даниленко лично отобрали с прилавков 31 упаковку молока жирностью 3,2 процента и 21 упаковку сыра в ценовой категории до 500 рублей за килограмм.

— Корректировка бюджета 2018 года — Во вторник Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в федеральный бюджет текущего года. Согласно этим поправкам расходы государства растут почти на 218 млрд рублей.

— Пройдут стресс-текст — Операторы мобильной связи будут напоминать абонентам о точных суммах долгов — Операторы телефонной связи теперь смогут информировать абонентов в смс-сообщениях о величине и структуре долга за свои услуги. Такие поправки в законодательство публикует сегодня "Российская газета".

— Капля в море — Повышены штрафы за загрязнение вод — Ужесточено административное наказание за нарушения при использовании зоны санитарной охраны источников водоснабжения. Президент подписал поправки в КоАП, направленные на предотвращение случаев заболеваний, связанных с питьевой водой ненадлежащего качества.

— Деньги не пухнут — S&P назвало перспективы российской экономики на три года — Российская экономика в ближайшие три года будет расти сравнительно медленно, следует из нового отчета международного рейтингового агентства S&P Global Ratings (S&P). При этом стимулирование роста ВВП притоком государственных инвестиций, вероятно, будет сопряжено со сложностями и потребует времени, считают аналитики агентства.

— В интересах ребенка — Детским омбудсменам дадут новые полномочия — Госдума приняла в первом чтении законопроекты, которые регулируют работу детских омбудсменов. Статус детских уполномоченных значительно повышается.

— Квартира в пакете — Росреестр подсчитал отказы гражданам в регистрации недвижимости — Приятную для простых граждан цифру обнародовала Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии — Росреестр.

— Пропущенный президент — Епископы канонической Украинской православной церкви посчитали невозможным свое присоединение к автокефалии — Собор епископов канонической Украинской православной церкви посчитал невозможным присоединение к автокефальной церкви, возникшей как политический проект и вопреки церковным канонам поддержанной Константинопольским патриархатом.

— Не в сети — "Левада-центр": четверть россиян не пользуются интернетом — Больше половины россиян ежедневно выходят в интернет. При этом никогда им не пользуются почти четверть респондентов. Такие данные обнародовал во вторник "Левада-центр".

— Красоту вернут — У антиквара украли японские вазы на 6 миллионов рублей — Вещей удивительной красоты и большой ценности в одночасье лишился 44-летний московский антиквар.

— Звонок из ада — МИД России и детский омбудсмен Анна Кузнецова готовятся вывезти из Ирака около 60 детей — На сегодняшний день свыше 700 россиян имеют достоверную информацию о том, что их родственники находятся в тюрьмах и лагерях Сирии и Ирака (оттуда иногда звонят).

— Прописка вне закона — Введено наказание за "резиновые" офисы — Отныне привлекать к уголовной ответственности станут не только владельцев квартир, которые на своей жилплощади незаконно прописывают мигрантов, но и собственников нежилых помещений.

— Старое дело — В Санкт-Петербурге продолжат расследовать убийство Игоря Талькова — Уголовное дело об убийстве Игоря Талькова возобновлено — об этом сообщило 13 ноября Главное следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу. Популярный музыкант и певец, напомним, был убит 6 октября 1991 года в петербургском дворце спорта "Юбилейный".

— ГАИ поставит метку — Угнанный, но возвращенный владельцу автомобиль заново промаркируют — Водителей ждут новые требования к паспортам транспортных средств и свидетельствам о регистрации. Также появятся требования к тем, кто уполномочен проводить осмотр машин. А машины, у которых идентификационные номера уничтожены коррозией или попросту перебиты угонщиками, заново промаркируют.

— Из прошлого в будущее — Выставка "denkmal, Москва" состоится в ноябре 2019 года — Российская столица презентовала в Лейпциге выставку "denkmal, Москва", которая состоится в будущем году. Пообещал приехать на нее и Буркхард Юнг, обер-бургомистр этого города Саксонии. Открывая в рамках Дней Москвы в Германии фотовыставку "Зимняя Москва", он признался: "Я много раз бывал в российской столице, но ни разу не застал там снега.

— Накажем машину — Предложены правила для роботов — Рабочая группа программы "Цифровая экономика Российской Федерации" получила результаты масштабного исследования, какими должны быть законы для роботов и искусственного интеллекта.

— Совсем как настоящий — В Китае представили первый в мире новостной выпуск, который читал цифровой ведущий, созданный на основе искусственного интеллекта (ИИ). Как пояснили разработчики, достаточно загрузить в программу видео с живым человеком, после чего ИИ самостоятельно проанализирует его мимику, манеру говорить, жестикулировать, а также голос и эмоции.

— Штраф по видео — Дела по правонарушениям смогут рассматривать удаленно — В Кодекс об административных правонарушениях вводится новая статья, позволяющая участвовать в делах об административных правонарушениях по видеосвязи. То есть обязательно приходить в суд по таким делам теперь не потребуется.

— Сорвал банк — Бизнесмен подозревается в крупном мошенничестве — Тверской районный суд Москвы выдал санкцию на арест совладельца и гендиректора девелоперской группы компаний "Пересвет-Инвест" Олега Пронина. Следователи МВД подозревают его в хищении из банка "Пересвет" 330 миллионов рублей.

— Десант начинался с пехоты — Рязанскому училищу ВДВ — 100 лет — Военное ведомство рассекретило некоторые исторические документы, рассказывающие о Рязанском воздушно-десантном училище. На этой неделе прославленному военному вузу исполнилось сто лет.

— След ведет в офшоры — Экс-замглаве "Росгосстраха" продлили срок — Лефортовский районный суд столицы продлил еще на три месяца, до 17 февраля 2019 года, срок содержания под стражей Сергею Хачатурову — одному из бывших руководителей "Росгосстраха".

— Перерыв на армию — Солдатам-призывникам на время службы могут сохранить рабочие места — Правительство готово поддержать подготовленный в Госдуме законопроект об обязанности работодателя сохранять места работы за призывниками, находящимися на военной или альтернативной гражданской службе. Однако, по оценке кабмина, этот документ требует серьезной корректировки.

— Код в мешке — Семьям с низкими доходами не позволят загнать себя в долговую яму — Власти взялись упорядочить данные бюро кредитных историй и за счет этого хотя бы частично решить проблему закредитованности населения.

— Кредиторы обрели голос — "Превышенцы" получат больше прав при банкротстве — Кредиторы третьей очереди и "превышенцы" с депозитами свыше 1,4 миллиона рублей получат больше возможностей влиять на распределение средств, попавших в конкурсную массу в ходе банкротства банка.

— Обратная тяга — Продлен период безналогового перевода иностранных активов в Россию — Особый режим, который позволяет российским гражданам, контролирующим иностранные компании (КИК), без санкций заплатить в бюджет ранее неуплаченные налоги с полученных доходов, продлен до 1 января 2019 года. Закон подписал президент Владимир Путин.

— Трампу работать не дадут — Демократы готовят 85 расследований в отношении президента США — Противники президента Дональда Трампа, воодушевленные частичной победой на промежуточных выборах в США, готовятся обрушить новую канонаду расследований на главу государства.

— Арест по заказу — В Австрии считают, что отношения с Россией быстро восстановятся — Не стоит слишком драматизировать случай предполагаемой разведдеятельности в австрийской армии, заявил в эфире телеканала ORF президент Австрии Александер Ван дер Беллен. По его словам, в долгосрочной перспективе этот инцидент не омрачит отношений Вены и Москвы.

— Будем дружить колокольнями — Гостем редакции был посол Италии в России Паскуале Терраччано — Италия — страна-гость VII Санкт-Петербургского международного культурного форума, который открывается уже в эту пятницу, а с 28 ноября — почетный гость международной ярмарки интеллектуальной литературы non/fiction. О том, как развивается культурное и экономическое сотрудничество между нашими странами, и на что обращать внимание в итальянских ресторанах, а также о многом другом, посол Италии Паскуале Терраччано рассказал на традиционном "Деловом завтраке" в редакции "Российской газеты".

— К Марсу на атомном ядре — На каких двигателях будут летать новые российские ракеты — В России прошли наземные испытания системы охлаждения космической ядерной энергодвигательной установки мегаваттного класса. Это серьезный этап проекта по созданию космического транспортного комплекса нового поколения. Когда и куда полетим на ядерном "движке"? Зачем нужен ракетный двигатель на метане и… йоде? Какие агрегаты двигателей можно "вырастить" с помощью 3D-технологий? Об этом "РГ" беседует с генеральным директором "Центра Келдыша" доктором технических наук Владимиром Кошлаковым.

ИЗВЕСТИЯ

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— Страсти по Газе: посол Палестины в РФ обвинил Израиль в агрессии — Ситуация не перерастет в открытый конфликт, так как это не выгодно ни одной из сторон — Вина за обострение ситуации вокруг сектора Газа лежит на Израиле, заявил "Известиям" посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль. Он также поблагодарил Москву за поддержку. Открытого конфликта не будет, так это не выгодно ни одной из сторон, полагает эксперт в области безопасности на Ближнем Востоке Яков Кедми. Около 400 ракет было выпущено по Израилю с территории сектора Газа в ответ на убийство одного из лидеров военного крыла ХАМАС Нур ад-Дина Бараке.

— Главный гость: для чего Владимир Путин приехал в Сингапур — ЕАЭС укрепляет связи с Юго-Восточной Азией, а Россия — дружбу с Сингапуром — Сегодня Владимир Путин примет участие в 3-м саммите Россия–АСЕАН, центральным событием которого станет подписание меморандума о взаимопонимании между блоком десяти государств Юго-Восточной Азии и Евразийской экономической комиссией. Участие в форуме российский лидер совместил со своим первым государственным визитом в Сингапур, а также с посещением Восточноазиатского саммита, который открывается в четверг. За три дня в городе-государстве президент России проведет двусторонние переговоры с главами Республики Корея и Индонезии и премьерами Японии и Малайзии.

— Карта не пошла: малый бизнес переходит на оплату наличными — Так компании снижают расходы и уходят от налогов — Объем "серой" экономики в России за три года вырос на пять процентных пунктов — сейчас он составляет 22–23%. Такие оценки для "Известий" сделал директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович. О динамике говорят и простые потребители: среди населения участились жалобы на то, что малый бизнес — рестораны, салоны красоты, магазины электроники — всё чаще просит клиентов расплачиваться наличными.

— В режиме онлайн: ГК "СОГАЗ МЕДИЦИНА" провела серию уникальных операций — Демонстрация новых методик лечения прошла в рамках научно-практической конференции "Современные технологии в гинекологии" — В рамках конференции "Современные технологии в гинекологии" в Геленджике медики обсудили самые передовые тенденции в современной оперативной гинекологии и провели ряд показательных операций по выделенным квотам ОМС. Наблюдать за тем, как работают хирурги, имели возможность врачи из Санкт-Петербурга, где находится Международный медицинский центр "СОГАЗ". Кроме того, перед медиками выступил с лекцией один из ведущих специалистов мирового уровня — руководитель Международного центра эндоскопической гинекологии и хирургии CICE (Франция), профессор Реваз Бочоришвили.

— Покинуть НАТО: в бундестаге выступили за политику разрядки — В партии "Левые" раскритиковали идею Макрона создать "настоящую общеевропейскую армию" — Германия должна выйти из военных структур Североатлантического альянса. Страна больше нуждается в новой системе коллективной и общей безопасности в Европе, которая включала бы в себя Россию. Об этом "Известиям" заявил представитель партии "Левые" в комитете бундестага по обороне Александр Ной. Комментируя идею создания общеевропейской армии, которую на прошлой неделе вновь предложил президент Франции Эммануэль Макрон, парламентарий отметил, что сегодня Европа нуждается не в милитаризации, а в разоружении.

— С Крещатика на Арбат: миллионы украинцев побывали в РФ за полгода — Несмотря на сложности в отношениях Москвы и Киева, граждане Украины продолжают ездить в Россию — В первой половине 2018 года Россию посетили почти 4 млн украинцев — речь идет о частных, деловых и туристических поездках. Об этом свидетельствуют данные ФСБ, с которыми ознакомились "Известия". При этом в нынешнем году граждане Украины стали чаще приезжать в соседнюю страну, чтобы провести здесь отпуск. В Верховной раде "Известиям" заявили, что несмотря на попытки киевских властей разорвать все отношения с Москвой, украинцы продолжат посещать Россию.

— "Мы еще помним, как жилось до ХАМАС" — Жители приграничных территорий Израиля рассказали "Известиям" о жизни после строительства девятиметровой стены — С вечера воскресенья в приграничных поселениях на юге Израиля не утихают сирены. За прошедшие три дня со стороны сектора Газа по территории еврейского государства было выпущено более 400 ракет, израильская авиация начала массированные обстрелы объектов ХАМАС и "Исламского джихада" в анклаве. Конфликт, начавшийся в результате военных действий Израиля, уже привел к человеческим жертвам с обеих сторон.

— Враг на тарелке: в России ежегодно появляются новые пищевые аллергены — У 35–65% аллергиков возможно развитие анафилаксии на продукты, в том числе с летальным исходом — Каждый второй житель Земли предрасположен к пищевой аллергии, и число людей, страдающих от нее, стремительно растет. Официально такого диагноза не существует. Однако уже в 2019 году ВОЗ может утвердить его в Международной классификации болезней (МКБ). А врачи бьют тревогу — каждый год в России появляются новые аллергены.

— Поставили себе пять: уровень финансовой самооценки россиян вырос — 17% граждан уверены в отличном уровне собственных экономических знаний — Россияне стали выше оценивать уровень своей финграмотности. За первые девять месяцев 2018 года 17% граждан признали свои экономические знания отличными или хорошими. Их доля увеличилась на 5 п.п. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом свидетельствуют данные всероссийского опроса, проведенного аналитическим центром НАФИ (есть у "Известий").

— Огородники на платформе: Минэк обсуждает "соцсеть" для садоводов — Дачники смогут делать взносы без посещения банка и проводить электронные голосования — У садоводов и огородников может появиться свой портал, объединенный с сервисами электронного правительства. Кроме того, для садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) планируется создать отдельный федеральный реестр. Инициативу сейчас рассматривает Минэкономразвития, сообщили "Известиям" в ведомстве.

— Гречным делом: цены на крупу ненадолго упали из-за рекордного урожая — Однако в новом сезоне нас ждет подорожание — Потребительская цена гречки в сентябре 2018-го упала на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали "Известиям" в Минсельхозе. Впервые с 2015 года крупа стоит 47,3 рубля за 1 кг. В Минсельхозе объяснили это высоким урожаем гречихи прошлого года, который до сих пор не съеден. Эксперты предупредили: посевные площади сокращаются, поэтому в новом сезоне сельхозпроизводители уже не будут продавать крупу дешево. Это приведет к тому, что гречка может подорожать в магазинах.

— Режим ожидания: превышенцы "Югры" начнут получать первые выплаты — Банк должен бывшим вкладчикам еще 16,7 млрд рублей, но на первом этапе вернет не более четверти этой суммы — Вкладчики рухнувшего банка "Югра", чьи депозиты превышали застрахованные государством 1,4 млн рублей, начнут получать выплаты в ближайшее время. Это следует из данных Агентства по страхованию вкладов (АСВ), с которыми ознакомились "Известия".

— "Нужен баланс между привлекательностью и безопасностью" — Гендиректор парка "Зарядье" Павел Трехлеб о защите природного оазиса, культурных экспериментах и граффити вблизи Кремля — В секции "Креативная среда и урбанистика" Санкт-Петербургского культурного форума примет участие генеральный директор парка "Зарядье" Павел Трехлеб. В преддверии мероприятия в интервью "Известиям" он рассказал о том, как перенести столичный опыт в регионы, удастся ли парку у Кремля сохранить природный баланс и будут ли в "Зарядье" проводиться рок-концерты.

— Русский путь за рубежом – В напряженной мировой ситуации политические, торговые, экономические контакты между странами сокращаются. Но показательно, что культурное взаимодействие сохраняется, не сворачивается. И создается впечатление, что оно становится даже более интенсивным: руководители музеев, театров, оркестров прекрасно понимают, что сегодня на них возложена особенная миссия — поддерживать связи между народами.

РБК daily

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— Санкции в розлив Аналитики допустили отказ США от закупок российской нефти — Среди санкций, которые готовится ввести против России Госдепартамент США, может оказаться запрет на импорт российской нефти, предупредили своих клиентов аналитики FGE. В 2017 году США закупили российской нефти на $7–8 млрд.

— Отключение обязывает — В четверг, 15 ноября, правительство рассмотрит вопрос о переходе с аналогового на цифровое вещание. Не исключено, что будет принято решение о поэтапном отключении "аналога": вместо отключения в январе это может занять еще полгода.

— Новый налог получил добровольную основу — Госдума скорректировала фискальный эксперимент для самозанятых — Госдума приняла во втором, основном чтении пакет законов о введении нового налога для самозанятых. Требования к ним смягчили, штрафы снизили, убрав минимальные значения, при этом их не будут взимать в течение первого года.

— ВВП выдался неурожайным Три вопроса о замедлении роста российской экономики в третьем квартале — Рост ВВП России в третьем квартале 2018 года составил 1,3%, по данным Росстата. Экономика замедлилась из-за санкций и слабого урожая, и аналитики не ждут ее значительного ускорения.

— Москвичи прикипели к мэру Социологи исследовали политический потенциал Сергея Собянина —Отношение жителей российской столицы к Сергею Собянину улучшилось после выборов, однако они не видят в нем политика с президентскими амбициями. Об этом свидетельствуют данные опроса Левада-центра.

— Психиатры попросили у министра лекарство — Из-за решения ФАС с российского рынка исчез жизненно важный препарат — Отнесенный к жизненно важным немецкий препарат для неотложной помощи пациентам с шизофренией и болезнью Паркинсона перестал поставляться в российские больницы. Психиатры просят Минздрав вернуть лекарство на отечественный рынок.

— У границы большой войны — Три вопроса об обострении конфликта между Израилем и Палестиной — Израиль и сектор Газа за три дня обменялись сотней ракетных ударов, есть жертвы. Эскалация конфликта на палестино-израильской границе может привести к полномасштабным боевым действиям, допускают эксперты.

— Сторонники сближения с Россией отдалились друг от друга — Две оппозиционные украинские партии отказались от слияния — Политсовет украинской партии "Оппозиционный блок" не поддержал предложение своего сопредседателя Юрия Бойко объединиться с партией "За життя", к которой недавно присоединился близкий к российским властям Виктор Медведчук.

— Заемщику предстоит потеря в качестве — Эксперты S&P оценили возможности российского кредитного рынка — Рост розничного кредитования в 2019 году замедлится из-за насыщения спроса и повышения ставок, предрекают аналитики S&P. Но банкам по-прежнему будет выгоднее кредитовать население: на корпоративном рынке особых перспектив нет.

— Рубль прогнется под долгом — Райффайзенбанк прогнозирует скорое ослабление российской валюты — К концу года доллар может стоить свыше 70 руб., оценили аналитики Райффайзенбанка. Российская валюта будет слабеть даже при нынешних ценах на нефть и отсутствии операций Минфина по закупкам валюты.

— Тендер полетел в трубу — "Газпром" заключил прямой контракт на оборудование для "Силы Сибири" — Крупные трубные компании отказались участвовать в тендере "Газпрома" на поставку труб для "Силы Сибири" почти на 50 млрд руб. В итоге монополия отдала большую часть контракта Загорскому заводу, согласившись повысить цену.

— Золотых жил мастер — Как инвестору распознать прибыльный проект — Хорошая технология не только помогает потребителям в решении острой проблемы — от нее требуется быть виральной. Но даже найдя интересную технологию, не надо торопиться выпускать на ее основе продукт, уверены эксперты Премии РБК.