МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. ВВП Японии в третьем квартале 2018 года, по первой оценке, опустился на 0,3% в квартальном выражении, свидетельствуют данные правительства страны.

Показатель совпал с прогнозом опрошенных агентством Рейтер аналитиков.

В годовом исчислении ВВП страны в июле-сентябре показал снижение на 1,2%. При этом эксперты прогнозировали сокращение индикатора только на 1%.

Значение за второй квартал было пересмотрено в сторону увеличения — до роста в 0,8% в квартальном выражении с сообщавшегося ранее роста в 0,7%.

Объем личного потребления, на которое приходится до 60% ВВП Японии, сократился на 0,1%. Аналитики ожидали снижения показателя на 0,2%.

Объем государственных инвестиций в отчетном периоде уменьшился на 0,1% в квартальном выражении, частных — не изменился. Экспорт снизился на 0,3% в квартальном выражении, импорт — вырос на 0,2%.