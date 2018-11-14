ЖЕНЕВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Всемирный экономический форум (ВЭФ) в настоящее время не комментирует возможный отказ РФ от участия в форуме Давосе в случае, если организаторы откажутся приглашать на ежегодное мероприятие трех представителей российского бизнеса.

Форум в Давосе намечен на январь 2019 года.

"У нас нет комментариев касательно данных сообщений", — заявил глава отдела по корпоративным связям ВЭФ Георг Шмитт.

Напомним, что накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что наша страна откажется от участия во Всемирном экономическом форуме в Давосе в случае, если организаторы не снимут ограничения для российских бизнесменов.

По данным Financial Times, российским предпринимателям Олегу Дерипаске, Виктору Вексельбергу и главе ВТБ Андрею Костину было отказано в участии в очередной сессии форума. мероприятие должно состояться с 22 по 25 января. Глава российского кабмина назвал эти решения очень странными и заявил, что обсуждал эту тему с президентом Швейцарии Аленом Берсе, который, по его словам, пообещал навести справки.