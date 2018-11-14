МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Конгресс США, скорее всего, не успеет до конца текущего года рассмотреть законопроект, предусматривающий введение новых санкций в отношении России, и, вероятно, отложит голосование по этой инициативе на следующий год, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на сенаторов.

В августе группа американских сенаторов внесла на рассмотрение верхней палаты конгресса законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и госбанков. В списке финансовых институтов, в отношении которых предлагается ввести ограничения, значились Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ и Банк Москвы, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Проект также предусматривает новые санкции в отношении российских политиков и бизнесменов.

Как отмечает агентство, законодатели сейчас сконцентрированы на голосовании по мерам, касающимся государственных расходов, кандидатов на должность судьи и по закону о сельском хозяйстве.

"У нас не очень много времени", — заявил сенатор от штата Техас Джон Корнин. "Это будет настоящая гонка, если только все не хотят остаться здесь на Рождество", — добавил он. Другой американский сенатор Боб Менендес (Нью-Джерси), участвовавший в переговорах по поводу новых санкций в отношении РФ, также заявил, что у конгресса, скорее всего, не остается времени, чтобы принять инициативу в этом году.