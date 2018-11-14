МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. ВВП крупнейшей экономики Европы, Германии, по предварительной оценке, в третьем квартале 2018 года снизился на 0,2% с учетом сезонных корректировок, свидетельствуют данные Федерального статистического бюро страны (Destatis).

Бюро отмечает, что это первое снижение с 2015 года.

В годовом выражении ВВП Германии вырос в третьем квартале на 1,1%, с учетом сезонных корректировок – также на 1,1%.

Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, ожидали роста показателя на 1,3% в годовом выражении и снижения на 0,3% — в квартальном.

Во втором квартале ВВП Германии вырос в квартальном выражении на 0,5% с учетом сезонных корректировок, в годовом выражении — на 2,3%.