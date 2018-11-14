МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Макроэкономическая ситуация в России стабильна, на смену оттоку капитала придет приток, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предварительные данные Банка России.

В соответствии с предварительными данными Банка России, чистый отток капитала из РФ в январе-октябре вырос в три раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 42,2 миллиарда долларов.

"Процесс достаточно волатильный: отток и приток. Капитал живет только там, где есть свобода передвижения капитала. Важно не забывать, что все-таки Россия — страна, где трудно оспаривать факт финансово-экономической стабильности. То есть ситуация стабильна. Да, бывают моменты волатильности, когда больше капитала уходят за пределы страны, чем инвестиции, которые приходят. Разные конъюнктуры, но при этом в стране остается свобода передвижения капитала, и это означает, что на смену оттоку придет приток", — сказал Песков телеканалу "Дождь".

Он также прокомментировал ситуацию с санкциями против РФ. Новые санкции США приведут к дальнейшему осложнению отношений с Москвой, Россия проанализирует шаги Вашингтона для минимизации последствий.

"Что это будут за санкции, трудно сказать. Приведут ли они к дальнейшему осложнению ситуации с российско-американскими отношениями? Ответ однозначный, конечно, приведут. Является ли это негативным фактором? Да, конечно. Все остальное надо уже смотреть, анализировать, какие шаги будут со стороны Вашингтона и что мы будем делать для минимизации последствий", — сказал Песков.

Предсказать, какой будет новая волна санкций, пока невозможно.

"Какая она будет, сейчас вряд ли кто-то возьмется предсказывать, тем более учитывая непредсказуемость наших американских визави", — сказал Песков в интервью телеканалу "Дождь".

"Ради порядка я еще раз напомню, что санкции – это все-таки то, что соответствует международному праву. В данном случае мы не признаем эти ограничения, эти односторонние рестрикции как законные санкции, мы считаем их незаконными. Поэтому, наверное, более правильно употреблять слово самоограничения, рестрикции, а не санкции. Второе, насколько мы понимаем, этот процесс кодифицирован, то есть это уже не находится в русле решения того или иного органа или президента, а это то, что должно быть исполнено по закону, эта так называемая вторая волна санкций", — отметил он.