ПЕКИН, 14 ноя — ПРАЙМ. В октябре замедление роста экономики Китая распространилось на потребление и рынок жилья. По мнению экономистов, это указывает на проблемы в будущем, хотя власти пытаются усилить рост путем наращивания инвестиций в инфраструктуру, говорится в статье Dow Jones.

Согласно опубликованным в среду официальным данным, в октябре рост расходов на автомобили, продукты питания первой необходимости и другие потребительские товары был самым слабым за пять месяцев, а рост продаж недвижимости – самым медленным за полгода. Вместе с тем во вторник центральный банк сообщил, что сокращение банковского кредитования в октябре было более значительным, чем прогнозировали экономисты.

По словам некоторых экономистов, замедление роста расходов потребителей и сокращение кредитования указывают на ослабление спроса, что тормозит и так уже замедляющийся рост экономики.

"Замедление роста потребления беспокоит, оно может создать понижательное давление на рост экономики в 4-м квартале", — сказал экономист Bank of Communications Лю Сюэчжи.

Пекин пытается поддержать потребление как новый драйвер роста экономики, взамен зависимости от инвестиций. Представители власти в последнее время подчеркивают огромную покупательную способность китайских потребителей, которая вселяет оптимизм по поводу экономики.

Темп роста экономики Китая замедляется уже в течение ряда месяцев, что частично обусловлено борьбой правительства с рискованным финансированием и торговым конфликтом с США. Обеспокоенность оказала давление на юань и на фондовый рынок Китая, причем индекс Shanghai Composite снизился на 25% от достигнутого в январе максимума.

Чтобы дела пошли на лад, Пекин стимулировал рост кредитования частных компаний, понизил некоторые налоги и стал больше тратить на инфраструктурные проекты. Эти расходы стали давать результаты.

Вместе с тем потребители и компании в сфере торговли настроены не слишком оптимистично, и это настроение отразилось в данных за октябрь. Лю Синьчжи, менеджер по продажам Beijing Mingbo Jiye Scientific & Technology Co., сказал, что новых клиентов мало. По его словам, компания зависит от государственных закупок компьютеров и принтеров.

"В СМИ говорят о мерах поддержки малых компаний, но на деле мы этого не ощущаем, — сказал Лю. – Сейчас мы едва выживаем".

В октябре по сравнению с таким же периодом прошлого года розничные продажи выросли на 8,6% после роста на 9,2% в сентябре. В последние месяцы замедлялся рост продаж автомобилей, а теперь резкое замедление распространилось на более широкий круг товаров, таких как канцелярские принадлежности и ювелирные изделия.

Компания Alibaba Group Holding Ltd. Сообщила об огромных продажах в День одиночек, который отмечается 11 ноября. По словам представителя Национального бюро статистики, этот фактор мог частично ограничить спрос в октябре.

Продажи жилья в Китае в октябре по сравнению с октябрем прошлого года выросли на 9% после роста на 11% в сентябре. Некоторые аналитики объясняют это замедление ограничениями на покупки недвижимости, которые правительство ввело за последние два года, когда продажи и цены сильно росли.

"Ослабление рынка недвижимости, видимо, стало самым серьезным фактором неопределенности для перспектив экономики в следующем году", — сказал экономист UBS Нин Чзан. Возможно, как следствие этого в октябре замедлился рост продаж предметов домашнего обихода.

Поставщик строительных материалов Beijing Straight Mortar Technology Development Co. ощущает это. По словам менеджера по продажам Ли Цзяна, новых клиентов в последние месяцы у компании мало. "Замедление роста рынка недвижимости определенно негативно отражается на наших продажах", — сказал он.

На рынок недвижимости также оказывает давление план правительства сократить программу субсидирования покупки жилья в сельской местности.

Торговый конфликт с США неожиданно поддержал некоторые сектора китайской экономики, так как компании торопились выполнить заказы до введения пошлин. В октябре по сравнению с аналогичным периодом прошлого года промышленное производство в Китае выросло на 5,9% после увеличения на 5,8% в сентябре. Нин Чзан из UBS предположил, что подобное ускорение активности стало следствием досрочного выполнения заказов.