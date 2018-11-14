МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Потребительские цены в США в октябре выросли на 2,5% в годовом выражении, а в месячном — на 0,3%, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. Показатели совпали с прогнозами аналитиков, опрошенных агентством Рейтер.

В сентябре инфляция составила 2,3% в годовом выражении и 0,1% — в месячном.

Базовая инфляция в США — за исключением цен на продукты питания и энергоносители — за октябрь в месячном исчислении составила 0,2%, в годовом — 2,1%. Месячный показатель совпал с прогнозами, а в годовом выражении аналитики ожидали роста в 2,2%.

Цены на продовольствие в США в октябре в месячном выражении снизились на 0,1%, на энергоносители — выросли на 2,4%. В годовом выражении продукты питания подорожали на 1,2%, а энергоносители — на 8,9%.