МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Минфин России на аукционе в среду в полном объеме разместил облигации федерального займа (ОФЗ) серии 25083 с погашением в декабре 2021 года на 5 миллиардов рублей при спросе 17,501 миллиарда рублей, говорится в сообщении министерства.

Цена отсечения составила 96,6% от номинала, доходность по цене отсечения — 8,44% годовых. Средневзвешенная цена составила 96,6052% от номинала, средневзвешенная доходность — 8,43% годовых.

Ранее в среду Минфин России разместил ОФЗ серии 29012 с погашением в ноябре 2022 года на 5 миллиардов рублей. Цена отсечения составила 99,8% от номинала, доходность по цене отсечения — 7,86% годовых. Средневзвешенная цена составила 99,8% от номинала, средневзвешенная доходность — 7,86% годовых. Спрос — 12,215 миллиарда рублей.