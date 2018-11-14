ЛОНДОН, 14 ноя — ПРАЙМ. Черновое соглашение по Brexit, достигнутое Лондоном и Брюсселем во вторник, пока не внушает большого оптимизма участникам финансовых рынков, так как различные риски все еще сохраняются, считают экономисты банка ING.

Несмотря на положительную динамику основных британских индексов фондового рынка и фунта в среду после объявления о достижении чернового соглашения по Brexit, рынки сохраняют осторожность, отмечают аналитики. "Мы по-прежнему думаем, что сценария недостижения сделки по Brexit, в конце концов, удастся избежать… но пока слишком рано этим увлекаться", — отмечается в аналитическом отчете.

Проект соглашения еще должен быть одобрен британским парламентом, а этот процесс может затянуться до Нового года. Эксперты полагают, что вряд ли парламент единогласно поддержит вариант сделки, предложенный премьер-министром Великобритании Терезой Мэй. "Большой вопрос заключается в том, сможет ли сделка премьер-министра получить достаточную поддержку в Палате общин? Ответ выглядит столь же неопределенным, как и прежде", — подчеркивается в отчете.

Если парламент не поддержит предложенный проект сделки по Brexit, то одним из вероятных сценариев может стать проведение внеочередных парламентских выборов, что, в свою очередь, вновь несет неопределенность. "Но даже если выборов не будет, то политическое давление на Терезу Мэй может вновь вернуть участников переговоров к обсуждению сделки по Brexit", — отметили эксперты, добавив, что ЕС вряд ли захочет существенно менять свою ранее озвученную позицию по этому вопросу.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Вопрос об ирландской границе остается одной из ключевых проблем Brexit: сторонам предстоит решить, как не нарушить условия Белфастского соглашения и не допустить появления реальной границы между Северной Ирландией и Республикой Ирландия после Brexit и при этом не нарушить целостность Соединенного Королевства.

Пока переходный период, который планируется организовать в отношениях ЕС и Британии в случае достижения договоренности об условиях Brexit, определен в 21 месяц — до начала 2021 года.