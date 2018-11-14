МОСКВА, 14 ноя — ПРАЙМ. Инфляция в ноябре вплотную приблизится к таргету ЦБ и составит 3,8% в годовом выражении, считает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

Банк России прогнозирует инфляцию в РФ в 2018 году на уровне 3,8-4,2%. Целевое значение ЦБ по инфляции в РФ составляет 4%.

"Инфляция вплотную к нему (таргету ЦБ — ред.) приблизится – мы ждем в ноябре 3,8% год к году, а в декабре – 3,9%", — сказал Мурашов.

Согласно последнему прогнозу Минэкономразвития, инфляция в России по итогам 2018 года составит 3,4%, однако в министерстве признавали, что при сохранении курса рубля на текущих уровнях она ускорится до 3,7-3,9%.

Согласно статистике Росстата, которая вышла в среду, недельная инфляция в РФ с 7 по 12 ноября ускорилась до 0,2%, с начала года потребительские цены выросли на 3,2%.