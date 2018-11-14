МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Вчерашнее совещание у вице-премьера Дмитрия Козака с заинтересованными ведомствами по мерам поддержки автопрома РФ прошло без важных для отрасли решений, следующий разговор в прежнем составе состоится в пятницу, 16 ноября, рассказали РИА Новости три источника, знакомые с итогами совещания.

"Отложили разговор до пятницы, должно быть совещание в том же составе. Судьбоносных решений не было", — сказал один из собеседников агентства. По словам других источников, между ведомствами состоялся обмен мнениями, но к консенсусу стороны пока не пришли.

Представитель Козака говорил о готовящемся на 13 ноября совещании, на нем предлагалось обсудить меры поддержки отрасли, в том числе и механизм специнвестконтрактов.

До этого на ряде совещаний заинтересованные ведомства, автопроизводители и связанные стороны представили свои предложения в части формирования господдержки отрасли. Ряд автоконцернов предложил установить входные требования в новый инвестрежим на уровне не ниже условий второго этапа промсборки, представленном СПИКами, эту позицию поддержал Минпромторг.

Минэкономразвития, в свою очередь, предложило предоставить автопроизводителям, чьи соглашения о промсборке скоро истекают, переходный период с сохранением параметров заключенных соглашений, а также ввести механизм постепенного вступления в силу требований СПИКа, подразумевая, что на начальном этапе такие требования должны коррелировать с текущими требованиями соглашений о промышленной сборке, а их постепенное усиление должно быть растянуто во времени.

Кроме того, звучали предложения об увеличении утильсбора и пропорционального увеличения субсидий по программе "Международная кооперация и экспорт" для автоконцернов, экспортирующих продукцию, произведенную в РФ, за рубеж.