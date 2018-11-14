МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Приток западных страховщиков на российский рынок маловероятен, новые игроки придут, скорее, из стран Ближнего Востока и Азии, заявили глава Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин и президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс в рамках форума "Будущее страхового рынка".

Как напомнил Галушин, любая страховая компания, соответствующая требованиям, которые были зафиксированы в условиях по присоединению России к ВТО в 2012 году, сможет открыть на российской территории свой филиал с 2021 года. Список условий относительно невелик: среди прочего требуется, например, чтобы активы материнской компании составляли пять миллиардов долларов, а также чтобы компания проработала пять лет на национальном рынке для сегментов non-life или восемь лет – для страховщиков жизни.

В этом году должны быть приняты поправки в закон об организации страхового дела — там появится отдельный раздел, который будет касаться деятельности филиалов иностранных страховых компаний.

"К сожалению, мы не знаем, какая из версий законопроекта является текущей. Но та версия, которая была представлена на обсуждении Ассоциации европейского бизнеса – встреча как раз была посвящена возможному приходу филиалов иностранных компаний на российский страховой рынок – в этом законопроекте есть, на мой взгляд, четыре пункта, которые существенно ухудшают положение российских страховых компаний", — сказал Галушин.

Первым недочетом он назвал тот факт, что филиалы иностранных страховых компаний должны иметь гарантийный взнос в размере минимального требования к уставному капиталу, в отличие от российских страховщиков. Вторым – возможность зарубежным игрокам инвестировать резервы так, как хочет материнская компания, а не обязательно в соответствии с требованиями по размещению резервов, которые есть у российских страховых компаний.

Закон об организации страхового дела в части перестрахования в РНПК не работает для зарубежных игроков – это третий пункт, который назвал Галушин. Последний заключается в том, что при принятии решения о прекращения работы филиала размер гарантийного взноса возвращается в материнскую компанию.

ОТКУДА ЖДАТЬ ГОСТЕЙ

Галушин выразил уверенность в том, что через три года на российский рынок вряд ли придет большое количество западных игроков – новые компании, по его мнению, стоит ждать с Востока.

"Наверное, можем со спокойной душой сказать, что мы вряд ли опасаемся прихода сюда крупных европейских компаний или американских компаний. Все, кто хотел сюда прийти, уже давно пришли, начиная с 90-х годов. … Но я, откровенно говоря, опасаюсь за сегмент страхования жизни и угрозу вижу со стороны компаний из Юго-Восточной Азии и Ближнего Востока", — пояснил он.

Похожего мнения придерживается и президент ВСС Игорь Юргенс.

"Хочу ещё раз подчеркнуть, что, с моей личной точки зрения, нам пока нечего бояться западных страховщиков, но мне почему-то кажется, что китайские коллеги даже сейчас на нашем рынке, который не приносит им, предположим, большой прибыли, поработать с минусовыми показателями для того, чтобы завоевать большой сегмент рынка, вполне себе могут позволить, и у них есть и политические, и экономические смыслы это делать", — сказал он.

Глава ВСС напомнил, что вопрос открытия филиалов иностранных страховщиков на этой неделе обсуждался на площадке Минфина и ЦБ. Он отметил, что при решении этого вопроса нужно соблюсти баланс интересов и российских, и иностранных страховщиков.