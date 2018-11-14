МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Объем страховых премий в расчете на одного жителя России должен вырасти к 2021 году до 14 тысяч рублей с нынешних 8,7 тысячи, такая цель задана в стратегии развития страховой отрасли Российской Федерации, подготовленной Всероссийским союзом страховщиков (ВСС) при участии рейтингового агентства RAEX ("РАЭКС-Аналитика").

Указывается, что согласно опросу, проведённому исследовательским холдингом "Ромир", компанией по связям с общественностью КРОС и ВСС, в 29% случаев россияне отказываются от страховки из-за нехватки денег, в 27% — из-за отсутствия потребности в полисе, ещё в 20% случаев — из-за недоверия страховщикам. И уровень проникновения страхования в России остаётся "сдержанным", а доля страхования в ВВП изменяется незначительно (с 1,2% в 2012 году до 1,4% в 2017 году).

"Население и бизнес на текущий момент страхуются неохотно", — констатируется в тексте стратегии. И причины этого, по мнению авторов документа, кроются, с одной стороны, в недоверии потребителя и отсутствии экономических стимулов, а с другой — в недостаточно совершенном законодательном регулировании. Поэтому работа, направленная на улучшение картины на российском страховом рынке, ведется по нескольким фронтам, и их на форуме "Будущее страхового рынка" перечислил президент ВСС Игорь Юргенс, представляя стратегию.

По его словам, есть как "позитивные подвижки", так и моменты, которые приходится "толкать". Среди направлений развития, по которым ВСС планирует работать в ближайшие годы, глава союза, в частности, назвал взаимодействие с судебными органами и с МВД для получения необходимой информации, а также унификацию документов, выдаваемых страхователям для урегулирования убытков.

Также он напомнил, что был создан институт финансового омбудсмена. Кроме того, по словам Юргенса, большая работа делается в связи с Бюро страховых историй, однако все еще требуется законодательное закрепление. "Мы считаем, что нужна оптимизация в системе санкций за нарушение прав потребителя, включая большие размышления о самом законе о защите прав применительно к страховщикам. Есть вопросы по взаимодействию с посредниками, в том числе необходимо, с нашей точки зрения, снять запрет быть выгодоприобретателем по договору", — добавил Юргенс.

В стратегии развития страхового рынка РФ до 2021 года также названы такие цели, как увеличение объема рынка до 2 триллионов рублей, масштабное развитие электронного канала продаж, дифференцирование регуляторной нагрузки, решение проблем в ОСАГО и повышение его доступности, разработка конкурентной модели ОМС и ряд других направлений.