МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. Основной объем вопросов банкиров к предстоящей встрече с руководством Банка России касается резервирования кредитов, а также сбора биометрических данных, сообщил РИА Новости исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков (АРБ) Владимир Киевский.

Ассоциация 15 ноября проводит ежегодную осеннюю встречу руководителей российских банков с руководством Центробанка по теме "Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России". В мероприятии примут участие зампред ЦБ Ольга Полякова, директор департамента банковского регулирования Алексей Лобанов, глава департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин, руководитель службы анализа рисков Банка России Александр Дымов, а также другие представители ЦБ и банковского сообщества.

По данным АРБ, от кредитных организаций получено более 100 вопросов, которые систематизированы и направлены в Банк России. "Львиная доля вопросов приходится на недавно принятые изменения в положение ЦБ 590-П о порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, поскольку оно является жизнеопределяющим для всех банков", — сказал Киевский.

"Второй блок вопросов в большей степени касается сбора биометрических данных граждан — здесь тоже не так все однозначно. Хотя сейчас ЦБ уже приступает к проверке выполнения соответствующих требований, но ряд проблем остается", — добавил он. В частности, АРБ предложила для малых банков с базовыми лицензиями отменить сбор биометрических данных граждан, отметил он. Также от банков поступили вопросы, касающиеся регуляторных и операционных рисков, например, в связи с внешними и внутренними попытками мошенничества.

Также есть блок вопросов об исполнении закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". "Мы хотели бы здесь выйти на позицию того, чтобы конкретизировать для банков отнесение операций клиентов к сомнительным – здесь нет четкой градации", — указал Киевский.

Наконец, по его словам, банкиры просят ЦБ смягчить требования к кредитованию добропорядочных заемщиков. "Не отменять требования по жесткости кредитования, это нельзя, потому что от этого зависит финансовая устойчивость самой кредитной организации, но нужно где-то посмотреть и на "бархатное" требование к кредитам, если это связано с многолетним обслуживанием добропорядочных заемщиков", — резюмировали в АРБ.