МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. Более половины руководителей компаний из стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) планируют увеличить инвестиции в регионе в ближайшие 12 месяцев, говорится в докладе международной консалтинговой компании PwC.

В исследовании приняли участие порядка 1,2 тысячи руководителей компаний из 21 страны АТЭС. Исследование было проведено в преддверии Делового саммита АТЭС, который пройдет в Порт-Морсби, столице Папуа – Новой Гвинеи, 17-18 ноября. Российскую делегацию на саммите возглавит премьер-министр Дмитрий Медведев.

Несмотря на все большие трения в торговых отношениях, лидеры бизнеса по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону по-прежнему уверены в росте выручки своих компаний в ближайшие 12 месяцев. Так, в росте полностью уверены 35% респондентов, что немного ниже показателя прошлого года (37%), при этом 51% компаний в следующем году планируют увеличить свои инвестиции (два года назад показатель составлял 43%).

Самую высокую степень уверенности продемонстрировали руководители компаний из США и Таиланда: "полную уверенность" в росте выручке в этих странах высказали 57% и 56% респондентов, в то время как в Китае и Мексике – двух крупнейших торговых партнерах США – уровень уверенности находится на отметке ниже среднего: 25% и 21% соответственно.

По оценке PwC, больше всего выиграют от иностранных инвестиций такие страны АТЭС, как Вьетнам, Китай, США, Австралия и Таиланд, причем Австралия только в этом году вошла в эту пятерку в качестве нового игрока, тогда как Индонезия выбыла из списка.

Изучая возможные направления для будущих инвестиций, руководители компаний обращают свой взгляд не только на крупнейшие рынки. Отвечая на вопрос о том, в какой стране АТЭС (без учета США и Китая) созданы необходимые условия, для того чтобы дать толчок зарождению следующего поколения стартапов-единорогов (быстрорастущих технологических непубличных компаний с капитализацией свыше одного миллиарда долларов), респонденты чаще всего упоминали Сингапур и Японию.