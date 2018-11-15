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КОММЕРСАНТ

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— Перетягивание бензина — Решение правительства о заморозке мелкооптовых цен на топливо изменило торговую политику крупных нефтекомпаний, говорят собеседники "Ъ" на рынке. Нефтяники минимизируют продажи топлива независимым сетям АЗС, отменяя системы скидок и переходя на полную предоплату, и направляют топливо на собственные заправки. В Восточной Сибири, где велика концентрация независимых АЗС, такой подход уже привел к нехватке дефицитного зимнего дизельного топлива.

— Государство выступит в тяжелом весе — Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК) предпринимает очередную попытку консолидировать рынок грузовых вагонов. Она намерена купить лизинговую Brunswick Rail Ильи Беляева и Первую тяжеловесную компанию (ПТК) Сергея Генералова в общей сложности за 90 млрд руб. В итоге ГТЛК может стать третьим по величине оператором вагонов в РФ с 77,3 тыс. вагонов.

— Бизнес со смещенным центром — Доля Москвы в общем объеме инвестиционных сделок на рынке коммерческой недвижимости за год сократилась почти на 30 процентных пунктов, достигнув исторического минимума за последнее десятилетие. Активность покупателей сместилась в Санкт-Петербург и на региональные рынки.

— Сельская медицина отличилась самостоятельностью — Медицинская реформа по укрупнению больниц и распространению в сельской местности пунктов первичной помощи, на которые расходуется 3-5 млрд руб. в год, пока не дала ожидаемого эффекта, следует из работы Высшей школы экономики. По данным исследователей, сельские жители в России вынуждены чаще горожан заниматься самолечением из-за низкой доступности государственной медицины в глубинке — там не хватает врачей, машин скорой помощи и медикаментов.

— Лизинг объявлен государственным недомоганием — Опубликован законопроект Минфина, завершающий трехлетнее обсуждение во власти реформы лизинговой отрасли. Формула, предложенная ЦБ и Минфином как компромиссная, выглядит так: частные лизинговые компании остаются вне регулирования, а лизинговые структуры с госкапиталом или получающие господдержку (до 70% рынка по активам) переходят в режим регулирования, совмещающий директивы ЦБ по образцу некредитных финансовых организаций и саморегулирования.

— Китайской экономике не хватает баланса — Китайская экономика пока далека от перехода к внутреннему спросу в качестве главного источника роста — как и от отказа от избыточных инвестиций в инфраструктуру, и от снижения социального неравенства в стране, сказано в рабочем докладе Международного валютного фонда (МВФ). Перебалансировка показателей, по мнению фонда, происходит, но весьма неравномерно.

— Российский ИКТ-сектор не угнался за лидерами — Объем валовой добавленной стоимости (ВДС) российского сектора информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 2017 году составил 2,2 трлн руб., что эквивалентно 2,7% ВВП, говорится в обзоре Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. По этому показателю отрасль сравнима с сектором энергообеспечения (2,9% ВВП), но значительно уступает сельскому хозяйству (4,4%), финансовому сектору (4,2%), строительству (6,4%) и добывающей промышленности (10,4%).

— Сибирь дрейфует на восток — В руководстве Бурятии и Забайкальского края начали проработку "дорожных карт", реализация которых позволит воспользоваться преимуществами перехода из-под юрисдикции Сибирского под юрисдикцию Дальневосточного федерального округа (ДВФО). Указ президента об изменении границ округов был подписан 4 ноября, и до этого момента, по утверждению источников "Ъ", в руководстве дальневосточных регионов детальная работа над этим не велась. Первым из губернаторов "обновленного" ДВФО с полпредом президента Юрием Трутневым встретился врио главы Забайкалья Александр Осипов.

— Запрос Юнус-Бека Евкурова получил ускорение — Конституционный суд (КС) РФ экстренно рассмотрит запрос главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о соответствии Основному закону соглашения о границе с Чечней. Господин Евкуров де-факто просит КС разрешить властям республики игнорировать решение КС Ингушетии, признавшего ратификацию соглашения региональным парламентом незаконной. Договор по границе спровоцировал массовые протесты в Ингушетии, которые длились две недели.

— В ГИБДД нашли средство против коррозии — Владельцы машин с ржавыми номерами кузова или рамы должны нанести дополнительную "полицейскую" маркировку с VIN-номером. Такая обязанность предусмотрена законом "О государственной регистрации транспортных средств" и проектом постановления правительства, подготовленным ГИБДД. Эксперты говорят, что это упростит сделки купли-продажи с проблемными машинами.

— От разбоя не осталось и следа — Как стало известно "Ъ", в Россию вернулся Эльчин Ахмедов — владелец торгового дома "АйБаРус", являющегося одним из крупнейших поставщиков фруктов и овощей. Следственный комитет РФ (СКР) прекратил уголовное преследование предпринимателя, который заочно обвинялся в совершенном ровно три года назад разбое. Оказалось, что в розыск его объявили за преступление, которого вообще не было.

— Школьники пугают семью и школу — Институт прикладных экономических исследований РАНХиГС опубликовал результаты ежегодного межрегионального мониторинга эффективности школы. Более двух третей учителей полагают, что учащиеся удовлетворительно или плохо выполняют свои задачи по освоению учебной программы, а их родители — по воспитанию детей. Кроме того, большинство педагогов склонны видеть снижение уважения школьников к учителям, а треть учителей говорят об ухудшении поведения школьников.

— Хищения в Ново-Огарёво компенсируют этюдами — Как стало известно "Ъ", СКР завершил расследование уголовного дела в отношении участников организованного преступного сообщества (ОПС), обвиняемых в хищении 1,3 млрд руб. в ходе строительства и реконструкции объектов в резиденции президента в Ново-Огарёво. Семь фигурантов, среди которых глава холдинга "Форум" Дмитрий Михальченко, бывший руководитель службы инженерно-технического обеспечения (СИТО) Федеральной службы охраны генерал-майор Игорь Васильев и экс-руководитель ФГУП "Атэкс" ФСО Андрей Каминов, сейчас знакомятся с материалами расследования.

— Молдавия у Европы не с тем ассоциировалась — Молдавия не получит денег от ЕС до февральских парламентских выборов в республике, а в отношении отдельных ее граждан могут быть введены персональные санкции. Об этом говорится в беспрецедентно жестком докладе Европарламента, касающемся выполнения Кишиневом соглашения об ассоциации с ЕС. Документ, критически оценивающий состояние демократии и соблюдение прав человека в Молдавии, принят в среду Европарламентом.

— Владимир Путин прозвенел на весь мир — 14 ноября президент России Владимир Путин в Сингапуре принял участие в работе саммита Россия-АСЕАН и провел несколько двусторонних встреч, а специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников углубился в детали, которые им предшествовали и значили, скорее всего, не меньше, а больше, чем сами переговоры. Ведь, в конце концов, никогда раньше посол Японии в России не пытался дирижировать членами российской делегации, а Владимир Путин не ждал своих иностранных коллег так же долго, как раньше — они его.

— Минтранс описал Севморпуть до 2024 года — Во исполнение указа президента по увеличению грузопотока по Севморпути (СМП) к 2024 году до 80 млн тонн Минтранс разработал проект сводного плана развития маршрута. Документ включает практически все заявленные государством и инвесторами проекты. Но у ведомств и экспертов к нему уже есть ряд замечаний. В частности, план не учитывает все потребности в ледоколах, не всегда достаточно детален, а ряд добывающих и инфраструктурных проектов уже пересмотрены.

— Вице-пермский период — Дмитрий Трутнев, сын вице-премьера Юрия Трутнева, экс-губернатора Прикамья и бывшего главы Минприроды, заинтересовался нефтедобычей. Он стал миноритарием пермской нефтекомпании "РИД Ойл — Пермь", принадлежащей бывшему топ-менеджеру Лукойла Андрею Кузяеву. Источники "Ъ" на рынке не исключают, что Дмитрий Трутнев, ранее известный инвестициями в недвижимость, может заинтересоваться и другими добычными активами в крае.

— Операторы тянутся к домам — Операторы связи не теряют надежды на упрощение условий доступа в многоквартирные дома. К доработке законопроекта, разрабатываемого Минкомсвязью с 2014 года, подключился Экспертный совет при правительстве, который планирует представить новую версию документа временной комиссии Совета федерации. До сих пор инициатива не смогла пройти согласование в правительстве и администрации президента.

— Парадокс "Югры" — Собственники банка "Югра" никак не могут смириться с произошедшим почти полтора года назад отзывом лицензии. Алексей Хотин, основной бенефициар банка, входившего на тот момент в топ-30, пытался оспорить применение регулятором крайней надзорной меры, но проиграл в трех судебных инстанциях. Ксения Дементьева о новой попытке банка-банкрота вернуть лицензию.

— Валюта идет в ПИФы — Впервые на российском рынке коллективных инвестиций появится фонд, паи которого можно приобрести не только за рубли, но и за валюту. Такая возможность не предусмотрена законодательством об открытых ПИФах, но стала возможна с запуском биржевых фондов. В ближайшее время "Альфа-Капитал" выведет на Московскую биржу ПИФ "Технологии 100", ориентированный на индекс NASDAQ 100. До конца года аналогичный фонд, ориентированный на еврооблигации российских эмитентов, планирует запустить и "Сбербанк Управление активами".

— "Главная задача — познакомить рынок с новым инструментом" — Блицинтервью. Об особенностях биржевой торговли паями и выбора валюты паевого фонда рассуждает гендиректор УК "Альфа-Капитал" Ирина Кривошеева.

— Коллектор дозвонился до исключения — Федеральная служба судебных приставов (ФССП) исключила из госреестра агентство "Финколлект". Поводом стало массовое нарушение профильного закона (230-ФЗ) — использование заключенного кредитором с заемщиком соглашения об изменении частоты взаимодействия при взыскании. Регулятор коллекторов ФССП выступает против подобной практики, а ЦБ, регулирующий микрофинансовые организации (МФО), в группу которых входит компания,- не возражает.

— Миноритарный пакет раздора — Московский арбитражный суд принял решение в пользу Сбербанка, оспаривавшего сделку мены по пакету акций подконтрольного ему регистратора "Статус" между бывшим гендиректором "Статуса" Михаилом Недельским и акционером конкурирующего регистратора НРК-Р.О.С.Т. Олегом Савченко. Сделка была признана фиктивной, а преимущественное право выкупа, возникающее у Сбербанка как у действующего акционера "Статуса", было восстановлено. Если стороны не обжалуют решение первой инстанции, акции будут зачислены на счет Сбербанка.

— У пенсионеров вырисовалось туманное "Будущее" — И третий квартал оказался для негосударственных пенсионных фондов, входящих в финансовую группу "Будущее", провальным. Все четыре НПФ получили отрицательный результат от инвестиционной деятельности. Всего же за девять месяцев они "заработали" для более чем 5 млн клиентов убытки в размере 25 млрд руб. Новым акционерам придется либо второй год подряд разносить по счетам граждан убытки, либо до конца года оказать многомиллиардную помощь НПФ.

— Инвесторы поверили рекомендациям — Владелец кинотеатра "Москва" Олег Крымасов и основатель Somerset Partners Кит Рубинштейн с партнерами вложили $1,5 млн в рекомендательное приложение о кино Must. Стартап планирует зарабатывать на продвижении новинок американских студий-мейджоров. Подобные технологии для массовой аудитории уже реализованы на крупных площадках, включая Netflix, напоминают эксперты.

— В Москве сдадут в аренду вешалки — В России заработает платформа по выбору помещений под pop-up-магазины, которые снимают на несколько дней небольшие площади в любых объектах коммерческой недвижимости. Сейчас этот формат представлен слабо, но может быть востребован, так как обходится дешевле привычной схемы аренды.

— Медсестры едут домой — На рынке медицинских онлайн-сервисов появился новый премиальный проект — компания Go Lab, предлагающая вызов на дом медсестер для проведения лабораторных исследований стоимостью от 7 тыс. руб. В развитие проекта инвестировал экс-глава "Газпром-медиа Технологий" Вадим Федотов. Ранее в Москве уже была попытка развития подобного вида услуг, но они оказались невостребованными из-за низкого спроса и проблем с логистикой.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— Власти ищут способы борьбы с контрафактом в промышленности — Проект маркировки товаров может охватить не только потребительский, но и промышленный сектор. Авиационные и автомобильные запчасти, а также трубы должны маркироваться "в обязательном порядке", заявил замминистра промышленности Виктор Евтухов. Их маркировку, "безусловно, необходимо будет вводить", цитирует его "Интерфакс".

— Ингушский народ хочет участвовать в судебном споре о границе с Чечней — Сопредседатели Всемирного конгресса ингушского народа Муса Мальсагов и Ахмет Погоров попросили Конституционный суд России привлечь представителей конгресса к рассмотрению запроса главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова о конституционности подписанного им с главой Чечни Рамзаном Кадыровым соглашения об установлении административной границы между двумя республиками.

— Кремль раскрыл детали встречи Путина с президентом непризнанного Косова — Президент России Владимир Путин и президент самопровозглашенной Республики Косово Хашим Тачи действительно встретились в минувшее воскресенье в Париже, на мероприятиях в честь 100-летней годовщины окончания Первой мировой войны.

— Бизнес может получить сразу несколько налоговых пряников — В пятницу Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект, который может облегчить жизнь компаниям, чьи материнские структуры находятся за рубежом. Ключевые предложения — возможность иностранной организации отказаться от статуса "фактического получателя дохода", расширение применения так называемого сквозного подхода и снижение налоговых расходов у инвесторов при выходе из компаний.

— Ухудшение в экономике заставило власти Китая ужесточить цензуру — Темпы роста кредитования в Китае упали в октябре до минимальных в истории, а продажи недвижимости сократились, при этом в городах пустует пятая часть жилых помещений. Розничные продажи и промышленное производство уже более года растут все более медленными темпами, а США ввели в 2018 г. импортные пошлины на китайские товары на $250 млрд, при этом ставка по товарам на $200 млрд с начала 2019 г. должна вырасти с 10 до 25%.

— Платная дорога Москва – Петербург полностью заработает в сентябре 2019 года — Проезд по всем участкам платной трассы М11 Москва – Санкт-Петербург будет открыт в сентябре 2019 г., сообщил предправления ГК "Автодор" Сергей Кельбах. Трасса строится параллельно бесплатной М10, скорость на новой автомагистрали будет ограничена 130 км/ч: это позволит автомобилистам проезжать все расстояние менее чем за шесть часов (сейчас добраться можно за 9-11 часов).

— Почему нам сложно расстаться с Давосом — Досада и раздражение — вот что читается в угрозе премьера Дмитрия Медведева полностью бойкотировать Всемирный экономический форум в Давосе за отказ (пока неофициальный) приглашать на форум Олега Дерипаску, Виктора Вексельберга и Андрея Костина из-за риска вторичных санкций. Не все завсегдатаи Давоса из России пока откликнулись на призыв Медведева (да и слово премьера — не слово президента), но общее настроение Медведев, наверное, передал довольно верно.

— Взлетит ли спутниковый интернет в России — Россия может остаться без мобильного спутникового интернета, доступ в который компания OneWeb готовится предоставлять во всемирном масштабе. Против работы OneWeb в России выступает ФСБ — система может оказаться шпионской и нанести ущерб россиянам, цитировало в конце октября представителя ведомства Reuters. Такой поворот в судьбе проекта, в который уже инвестировали холдинг Virgin Ричарда Брэнсона, Qualcomm, Airbus, японская инвесткомпания SoftBank и даже Coca-Cola, не устраивает другую российскую организацию, "Роскосмос" (так, во всяком случае, утверждают источники "Коммерсанта").

— Как собрать 26 млн рублей за 4 дня — Успешный — и стремительный — сбор средств на выплату штрафа журналу The New Times показал высокий уровень солидарности граждан, для которых борьба с несправедливостью государства оказывается важнее политических и личных расхождений с пострадавшими от власти. Содействие конкретным людям и организациям в современной России стало добровольным налогом для многих россиян, их личным вкладом в борьбу с произволом бюрократии.

— Гендиректор Baccarat: "За последние два-три года мы делали для России эксклюзивные продукты" — Даниэла Риккарди рассказывает, как продавать дорогие хрустальные люстры Baccarat миллениалам и каким видят будущее компании с 250-летней историей новые инвесторы.

— Мэрия Москвы хочет снести бизнес-центр — Проверка государственной инспекции выявила у бизнес-центра West Park признаки самовольного строительства — об этом "Ведомости" узнали из письма собственников площадей в этом бизнес-центре. Площадь West Park — 38 900 кв. м, он находится на Очаковском шоссе.

— Сотовая связь без интернета и голоса заинтересовала россиян — Такой тариф Yota выбрали около 100 000 человек, но он останется нишевой историей, убеждены эксперты. Первой тариф, в котором можно отказаться от голосовой связи и интернета, оплачивая только безлимитный трафик мессенджеров и соцсетей, предложила в марте 2018 г. "дочка" "Мегафона" — "Скартел" (работает под брендом Yota).

— Страховщики раскритиковали планы ЦБ ужесточить продажи инвестстрахования жизни — Всероссийский союз страховщиков (ВСС) направил в ЦБ письмо, в котором раскритиковал план по ужесточению регулирования продаж полисов инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). "Ведомости" ознакомились с документом. Президент ВСС Игорь Юргенс подтвердил: неделю назад такое письмо было направлено в ЦБ. Регулятор изучает письмо, сказал его представитель.

— "Камаз" может на восемь дней сократить рабочий график до конца года — В ноябре компания уже объявила простой на три дня, в декабре завод может остановиться на пять дней. Крупнейший российский производитель грузовиков "Камаз" определил пятницы 16, 23 и 30 ноября днями простоя. Сотрудники за эти дни получат 2/3 от зарплаты, сообщил представитель автоконцерна.

— Продажи газа на электронных торгах превысили ожидания "Газпрома" — Во вторник, 13 ноября, суммарный объем проданного через электронную торговую платформу (ЭТП) газа составил 1015,2 млн куб. м, следует из данных, опубликованных на сайте "Газпром экспорта". 17 сентября, когда ЭТП начала свою работу, было анонсировано, что максимальный объем, выставленный на торги с доставкой до декабря 2018 г. включительно, составит около 1040 млн куб. м.

— Производители нефти обсуждают сокращение добычи, чтобы остановить падение цен — Три ключевых производителя нефти — США, Россия и Саудовская Аравия — качают рекордное количество сырья, поддерживают общемировое производство свыше 100 млн барр. в сутки, пишут аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) в обзоре за октябрь. Это, а также смягчение санкций США в отношении иранской нефти (штаты позволили экспортировать ее восьми странам) привело к падению за минувшие две недели стоимости сырья на 13,4% до $65,36 за 1 барр.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Увеличение тарифа — Тарифы на коммунальные услуги в 2019 году будут повышены в два этапа. Поводом для роста тарифов стало повышение ставки НДС с 1 января 2019 года. Разбивка на два этапа используется впервые.

— Страх потеряли — В Подмосковье начались слушания по делу банды, совершившей не менее 25 разбойных нападений на элитные коттеджи. Однако после поимки одной группировки на ее месте возникает другая. Как же защитить свой дом от бандитов?

— Защищайтесь! — Через три года каждый россиянин должен будет тратить на страхование как минимум 14 тысяч рублей. Сейчас объем страховой премии в расчете на одного жителя России составляет всего 8,7 тысячи рублей в год.

— Соцпакет для казны — Бюджет на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов одобрен Госдумой во II чтении. Основное внимание уделено улучшению качества жизни людей, финансированию соцсферы и регионов.

— Сделано в Сингапуре — Россия и страны АСЕАН нацелены наращивать сотрудничество в области сельского хозяйства, науки и инноваций. Соответствующее заявление подписали на саммите, в котором принял участие Владимир Путин.

— Деньги на здоровье — Премьер-министр Дмитрий Медведев обсудил с главой Якутии Айсеном Николаевым восстановление региона после весеннего паводка. Практически завершены аварийно-восстановительные работы, однако проблем в регионе еще много, признал Николаев.

— Подписались в поддержку — Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко подал документы на регистрацию кандидатом на предстоящих выборах главы региона. В его поддержку собраны 180 тысяч подписей избирателей и 147 подписей муниципальных депутатов.

— Штрафы на спор — Новый закон кардинально изменил схему пересмотра дел по нарушениям ПДД. Девять кассационных судов будут рассматривать жалобы на постановления о наказании водителей и помогут Верховному суду формировать единые подходы.

— Без лишних вопросов — В силу вступило положение, по которому для всех зданий утверждены специальные чек-листы для пожарных инспекторов МЧС. Их введение поможет собственникам заранее подготовиться к проверкам и не даст своевольничать инспекторам.

— С богатым не судись?— Конституционный суд РФ начал рассмотрение вопроса о возмещении судебных издержек проигравшей стороной. Такая возможность обусловлена вынужденным характером понесенных затрат.

— Пожалуйте в кассу — Эффект от внедрения обязательной маркировки десятка групп товаров к 2020 году может достигнуть 1,1 триллиона рублей. Об этом говорится в отчете Центра развития перспективных технологий.

— Персональные деньги — Россияне смогут требовать компенсацию за несанкционированное использование их персональных данных. Сейчас в плане регулирования цифровой экономики есть только общие слова о правилах оборота общедоступной информации.

— Прогнозы — супер — Росгидромет провел презентацию суперкомпьютера, который позволит повысить точность, детализацию и заблаговременность прогнозов погоды. Речь идет, в частности, о десятидневных прогнозах.

— Мороз под бой курантов — В этом году декабрь покажет себя с самой холодной стороны. Так, в Якутии температура может опуститься до минус 55. Каким будет последний месяц года в других регионах, "РГ" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина.

— В Сочи раньше срока откроют горнолыжные трассы — До конца ноября часть горнолыжных трасс Сочи откроется для катаний райдеров. Старт сезона наверняка случится раньше, чем в прошлом году. Помогла погода в местных горах — буквально за несколько суток белым покрывалом покрылись большинство склонов, а доделать работу циклона помогут имеющиеся у местных курортов снежные пушки.

— Россиян зовут на Новый год в Египет — Один из крупнейших российских туроператоров начал продажу новогодних туров в Египет — на курорты Шарм-эль-Шейх и Дахаб. При этом чартерные авиаперевозки на эти курорты из России пока не возобновлены.

— Из бумаг вышел долг — Минфину на первом аукционе в среду удалось полностью разместить 5-миллиардный выпуск облигаций федерального займа. Объем спроса на выпуск ОФЗ с погашением 16 ноября 2022 года более чем в два раза превысил предложение.

— Орден для министра — Министр обороны Сергей Шойгу высоко оценил взаимодействие РФ и Кубы на международной арене. "Кубинская сторона понимает нас и в вопросах противодействия нелегитимному санкционному давлению", — подчеркнул он.

— Виноват исключительно сам — ВС РФ уточнит, когда работодатель не отвечает за травмы или смерть сотрудника. В частности, при назначении наказания суд будет учитывать, в результате чего здоровью был нанесен вред.

— За нефтью не пошел — Стоимость нефти марки Brent упала с 70 долларов за баррель до 65. Российская валюта отреагировала спокойно — курс доллара поднялся чуть выше 68 рублей. Удерживать позиции рублю помогли отмена покупок валюты ЦБ и хороший платежный баланс.

— Дружбе крепнуть — Гарантированно найти работу можно только через родных и друзей. Так считает 65 процентов россиян, которые приняли участие в опросе холдинга "Ромир". Через соцсети ищут работу 24 процента респондентов. Еще 18 процентов — через службы занятости.

— Присесть негде — Борьба с коррупцией привела к тому, что в стране не хватает мест в колониях, предназначенных для экс-сотрудников правоохранительных органов. О необычной проблеме сообщил замначальника ФСИН Валерий Максименко.

— Собянин: Варшавское шоссе становится современной скоростной трассой — В Москве завершилась многолетняя реконструкция Варшавского шоссе — самой загруженной вылетной магистрали. Мэр Сергей Собянин открыл движение по последнему крупному сооружению — тоннелю в Щербинке.

— С ручкой и планшетом — Более 1500 представителей СМИ приняли участие в торжественном собрании, посвященном 100-летию Союза журналистов России. На сегодняшний день в него входят 83 региональные организации и более 40 творческих объединений.

— Улетевший с орбиты — Полет "Бурана" 1988 года стал сенсацией. Почему полет оказался единственным, "РГ" рассказал ведущий конструктор по пилотируемым ракетно-космическим комплексам для экспедиции на Луну и "Энергия-Буран" Владимир Бугров.

— Собьют на гиперзвуке — Гиперзвуковая ракета-мишень создается специалистами Научно-производственного объединения "Молния". На ней будут отрабатываться перспективные зенитно-ракетные системы, способные уничтожать самые современные летательные аппараты.

— Локатор под куполом — Военные проверили, как на северо-востоке страны действует система поиска, распознавания и передачи информации о воздушных объектах. Прежде всего генералов интересовала эффективность этой системы в Арктической зоне России.

— Оклад с надбавкой — Зарплата контрактника в Росгвардии достигла 75 тысяч рублей. В Федеральной службе войск национальной гвардии назвали размеры окладов, которые получают военнослужащие. По словам временного исполняющего обязанности начальника Главного организационно-мобилизационного управления Росгвардии Дмитрия Вирухина, после прихода на контактную службу рядовому присваивается первый тарифный разряд и назначается денежное довольствие в размере 19,5 тысячи рублей.

— Клетка выходит из моды — Законопроект о запрете использования клеток и стеклянных кабин в залах судебных заседаний внесен в Госдуму группой сенаторов во главе с Андреем Клишасом. Поправки коснутся статьи 9 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Таким образом сенаторы выполнили поручение председателя Совфеда Валентины Матвиенко, которая на первом заседании осенней сессии заявила, что такой документ должен быть принят до конца года.

— Опытным путем — В России запретили увольнять воспитателей детского сада, не имеющих законченного профобразования, но соответствующих квалификационным требованиям. Такое решение провозгласил КС РФ.

— Ритуальный срок — Мосгорсуд приговорил организатора беспорядков на Хованском кладбище в 2016 году Юрия Чабуева к 11 годам лишения свободы. Отбывать свое наказание он будет в колонии строгого режима.

— Звездное право — Необычного для высокой судебной инстанции гостя принял председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев: с визитом в суде побывал командир Международной космической станции космонавт Антон Шкаплеров, который передал вымпел Верховного суда России, находившийся на орбите вместе с экипажем Международной космической станции в течение всего полета.

— Кадры пошли под нож — После промежуточных выборов в США глава Белого дома Дональд Трамп решил в очередной раз обновить свою администрацию. При этом причиной для увольнения могут стать не только профессиональные качества, но и конфликты с членами первой семьи.

— Рим делает по-своему — Правительство Британии согласовало с ЕС положения договора о Brexit. Какие условия прописаны в документе останется тайной вплоть до заседания министров — именно там соглашение будет принято или, напротив, не принято официально.

— Европа теряет силы — Ситуация, которая сложилась сегодня в США, позволяет Трампу проводить любую политику, считает экс-руководитель израильской спецслужбы Яков Кедми. О том, какое будущее ждет НАТО и обзаведется ли Европа армией, он рассуждает в интервью "РГ".

— К Украине есть вопрос — Россия подала апелляцию в Верховный суд Великобритании по делу об отказе Украины от выплаты долга на 3 млрд долларов. Ожидается, что дело рассмотрят не ранее июня 2019 года. При этом шансы украинской стороны юристы оценивают как низкие.

— Тайна розового камня — В Швейцарии продан редкий бриллиант. На аукционе в Женеве был продан редкий розовый бриллиант весом в 19 карат за 50 миллионов долларов. Как сообщает BBC, речь идет о рекордной цене за карат в истории.

— Не согласился с миром — Причиной отставки министра обороны Израиля с поста главы ведомства стало его несогласие с прекращением боевых действий против боевиков в секторе Газа. "Перемирие с ХАМАС — это капитуляция перед террором", — заявил Авигдор Либерман.

— Медведь в огороде — Бурого медведя в клетке посреди огорода держит пенсионерка из Пензы Нина Гулина. Не по своей воле она завела в доме дикого зверя, который больше ее в два раза, да еще и сердитого нрава. Такой сюрприз ей сделали дети, они работают в передвижном цирке. Трехлетнего косолапого списали из труппы.

— Сектанты недовольны сроком — Московский городской суд начал рассматривать жалобу на приговор по так называемому делу "бога Кузи". Суд признал "бога Кузю" — так именовал себя Андрей Попов — виновным в "создании религиозного объединения, деятельность которого сопряжена с насилием над гражданами", а также в двух эпизодах мошенничества в особо крупном размере, совершенного организованной группой, и приговорил его к пяти годам колонии общего режима.

— Летел, как дьявол — Жуткое ДТП, произошедшее в Екатеринбурге, взбудоражило весь город. В 8.30 утра, когда большинство жителей добирались на работу, преодолевая привычные пробки, на одной из центральных улиц внедорожник сбил троих: 36-летнего мужчину и 29-летнюю женщину с двухлетним малышом.

— Черпали из "левой" скважины — Жители России выпили 17 миллионов бутылок минеральной воды "Ессентуки 17", которая оказалась контрафактной. На каждой бутылке указывали всю информацию о добыче: месторождение, номер скважины, вот только производитель брал их "из головы". На самом деле огромный объем проданной в розницу минералки добывался совсем в другом месте и отличался по химическим свойствам от эталона.

— Взятка на троих — Мосгорсуд рассмотрел жалобу на арест вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина. В итоге заключение под стражу чиновника было признано законным. "Постановление Басманного суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения", — огласила решение судья.

— Автобус на время "Ч" — Минобороны России объявило тендер на разработку саноборудования для перевозки раненых в автобусах. Соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

ИЗВЕСТИЯ

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— Как запрещалась сталь — Вот уже без малого четыре месяца не утихают споры и судебные тяжбы вокруг ограничения экспорта из России лома черного металла на Дальнем Востоке. Из-за запрета на продажу вторчермета в Корею и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона под угрозой оказались рабочие места для 15 тысяч россиян, занятых заготовкой лома. Санкция продлится как минимум до конца года.

— Брент-менеджмент — Санкции США против Ирана, замедление экономики и пассивность ОПЕК — причины падения цен на нефть. На рынке нефти произошел обвал: за вторник баррель Brent подешевел почти на $5 и обновил минимумы с марта этого года. Сейчас за бочку эталонного сорта дают около $65, хотя еще в начале недели рынок оценивал ее в $71. Главные причины — плавное введение США санкций против Ирана, замедление мировой экономики из-за торговых войн и нечеткая позиция ОПЕК+ на фоне возможного роста уровней добычи черного золота, полагают эксперты.

— Три билборда на обочине — Рекламные щиты предлагают перенести подальше от дорог. Минтранс, Росавтодор и РосдорНИИ выступают за отмену положений ГОСТа, разрешивших устанавливать такие конструкции на расстоянии 0,6 м от трасс. Специалисты считают, что это угрожает безопасности дорожного движения. В случае возвращения к прежней редакции стандарта вновь появится норма 5 м, действовавшая до 2016 года.

— Гадание на ключевой ставке — Официальные прогнозы Банка России могут быть дополнены важным показателем. Как рассказал "Известиям" директор департамента денежно-кредитной политики регулятора Алексей Заботкин, Центробанк обсуждает вероятность публикации возможных изменений ключевой ставки. Так уже делают национальные банки многих стран, например США. С появлением ориентира по ставке рынок сможет более эффективно осуществлять финансовое планирование, но, с другой стороны, такой прогноз может стать способом управления настроениями его участников, считают эксперты.

— Острова доверия — активизацию российско-японских мирных переговоров обсудили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ на встрече в Сингапуре. Они договорились ускорить процесс решения территориального вопроса. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков рассказал "Известиям", что лидеры также затронули тему двусторонних проектов на Южных Курилах. Договоренность о совместном хозяйствовании на островах была достигнута еще в 2016 году, но стороны пока не перешли к ее реализации.

— Баррамунди и крокодилы — В рамках ежегодного саммита лидеров АТЭС российский премьер-министр Дмитрий Медведев проведет только одну двустороннюю встречу — с хозяином мероприятия Питером О"Нилом, возглавляющим правительство Папуа — Новой Гвинеи. Об этом "Известиям" рассказали три источника в российском внешнеполитическом ведомстве. По их словам, ранее прорабатывался вариант краткой встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, однако в график главы правительства РФ ее не внесли из-за занятости обоих политиков.

— Палата строгого режима — Россиянина Евгения Никулина, находящегося в американской тюрьме, переведут в госпиталь до конца 2018 года. В специализированном медучреждении он пройдет психиатрическое обследование, ранее назначенное судом. Точная дата перевода пока не разглашается, поскольку прокуратура заявила, что опасается побега заключенного, обвиняемого властями США в киберпреступлениях. Об этом "Известиям" сообщил адвокат гражданина РФ Аркадий Бух. Если экспертиза установит, что Евгений Никулин не способен отстаивать свою невиновность в суде из-за психического состояния, защита потребует его немедленного перевода в Россию.

— Между засухой и ливнем — Ущерб, причиненный сельскому хозяйству плохими погодными условиями в 2018 году, стал самым существенным за последние три года. Как сообщили "Известиям" в пресс-службе Минсельхоза, к концу октября он составил более 7 млрд рублей, что вдвое больше показателя 2017 года. По словам экспертов, это сказалось на себестоимости продукции в тех регионах, где были зафиксированы чрезвычайные ситуации, и может привести к небольшому подорожанию некоторых овощей и фруктов — например, яблок.

— "Мировой" рекорд — За июль-сентябрь 2018 года граждане совершили 35 млн бесконтактных операций по картам "Мир". По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких транзакций выросло в 175 раз, установив абсолютный рекорд за всю историю существования российского "пластика", рассказали "Известиям" в пресс-службе подконтрольной Центробанку Национальной системы платежных карт (НСПК). На это во многом повлияло использование "Мира" как транспортной карты. Впрочем, не во всех POS-терминалах можно расплатиться отечественным "пластиком" в одно касание.

— Триллион за три года — Депутаты Госдумы при принятии во втором чтении проекта бюджета на 2019-2021 годы одобрили поправки на 2,7 трлн рублей. Однако общий объем расходов казны при этом не изменился: средства были перераспределены внутри документа. Регионы в ближайшие три года получат на 1 трлн рублей больше, чем планировалось ранее. В целом новый финансовый документ страны эксперты назвали более сбалансированным, чем в предыдущие годы, но подчеркнули, что существенная часть его поступлений будет обеспечена за счет увеличения налоговой нагрузки.

— Три года "Платона" — Усиление контроля за нарушителями стало одним из главных моментов третьего года работы госсистемы "Платон", отметили в беседе с "Известиями" представители ряда грузоперевозчиков и отраслевых ассоциаций. Напомним, в июле 2018-го по требованию предпринимателей были внесены изменения в КоАП, и полномочиями по вынесению штрафов был наделен Ространснадзор, в рамках которого действует первый в России центр автоматической фиксации административных правонарушений федерального охвата. Важными событиями также стали регистрация миллионной фуры и открытие движения по новым мостам, построенным за счет той самой покилометровой платы грузоперевозчиков, для взимания которой и создан "Платон" на федеральных дорогах.

РБК daily

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— Хакеры вписались в Росреестр — В работе электронных сервисов Росреестра произошел технический сбой. Служба отключила доступ к онлайн-выдаче выписок о правах собственности на недвижимость из-за DDoS-атаки. Издержки пользователей сервиса возросли в 60 раз.

— Сбербанку разрешат ипотечные риски — ЦБ ослабит ограничения по выдаче ипотеки со взносом до 20% для банков, оценивающих кредитные риски на основе внутренних рейтингов. На льготу претендует только Сбербанк, она позволит ему в отличие от конкурентов не повышать ставки.

— Боспор встал на пути к Крымскому мосту — Усадьба времен Боспорского царства была найдена археологами при прокладке железной дороги к Крымскому мосту. Строители обещают сохранить ее и изучить возможность переноса дороги. Власти Крыма просят сделать на ее месте музей.

— Опустились на клеточный уровень — Члены Совета Федерации предложили запретить использование в суде клеток, чтобы подсудимые не были "физически и психологически изолированы от судебного заседания". В случае принятия закона придется переделать помещения всех судов.

— Приговор похоронил амбиции — Суд вынес приговоры организаторам и участникам массовой драки на Хованском кладбище. Самый большой срок — 11 с половиной лет колонии строгого режима — получил задавивший на автомобиле двух человек.

— Глава военного ведомства не выдержал перемирия — Глава израильского военного ведомства Авигдор Либерман, выступивший против прекращения боевых действий в Газе, ушел в отставку. Свое решение он объяснил протестом против перемирия и потребовал досрочных выборов в кнессет.

— Кабинет пошел на сделку — Британский кабинет обсудил детальный план выхода из Евросоюза, и Терезе Мэй удалось убедить большинство министров поддержать мягкий вариант. Однако его прохождение через парламент пока не очевидно.

— Отвязались от нефти — Цены на нефть всего лишь за месяц с небольшим упали на $20, вызвав панику и недоумение на рынке. Накануне, 13 ноября, мировые цены на нефть обвалились примерно на 7%, до уровней $55 (американская WTI) и $65 за баррель (североморская Brent). РБК разбирался, что происходит на нефтяном рынке и чем это грозит России.

— Деньги для всех — В среду, 14 ноября, в Высшей школе экономики обсуждали идею базового безусловного дохода. Эффективное внедрение базового дохода невозможно в авторитарных режимах с высокой централизацией власти, заявили эксперты. Идея безусловного (или базового) дохода предполагает, что каждый гражданин получает гарантированную денежную выплату вне зависимости от его уровня доходов, занятости и состояния здоровья.

— Испили чашу до дна — Почему закрываются алкомаркеты группы "Кристалл-Лефортово". Закрывшая в этом году большую часть своих предприятий алкогольная группа "Кристалл-Лефортово" сворачивает и розничную сеть. С начала 2017 года количество фирменных магазинов сократилось в восемь раз.

— "ИТ-компании не должны решать, что правда, а что нет" — Редактор TechCrunch, самый цитируемый в мире журналист, пишущий о технологиях, назвал стартапы, которые станут новыми Google и Amazon, рассказал, как поменяются СМИ через десять лет, и объяснил, что Facebook делает неправильно.