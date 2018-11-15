МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Госдума приняла закон о приостановке до 1 января 2022 года начала действия закона "О базовой стоимости необходимого социального набора", необходимого для полной компенсации дореформенных вкладов граждан в Сбербанке.

Закон "О восстановлении и защите сбережений граждан РФ" гарантирует восстановление и обеспечение сохранности ценности гарантированных сбережений граждан, помещенных на вклады в Сбербанк до 20 июня 1991 года. Восстановление сбережений должно осуществляться путем перевода их в целевые долговые обязательства РФ с использованием долгового рубля.

Стоимость одного долгового рубля определяется исходя из изменения соотношения контрольной стоимости необходимого социального набора и его базовой стоимости. Базовая стоимость набора установлена сейчас в сумме 464 рубля СССР. Однако законы, предусматривающие перевод вкладов в целевые долговые обязательства РФ, и порядок их обслуживания до сих пор не приняты. Из-за отсутствия этих законов и источников финансового обеспечения действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" с 2003 года ежегодно приостанавливается.

Суммарно гарантированные сбережения граждан в ценах 1991 года составляют 345,54 миллиарда рублей, в том числе по дореформенным вкладам граждан в Сбербанке — 315,3 миллиарда рублей, в организациях госстрахования РФ — 0,84 миллиарда рублей. Объем обязательств в государственных ценных бумагах СССР и РСФСР, размещенных до 1 января 1992 года, в ценах 1991 года составляет 29,4 миллиарда рублей.

По оценке правительства, при переводе всех гарантированных сбережений граждан в целевые долговые обязательства РФ в 2019 году на их погашение понадобилось бы 43,82 триллиона рублей, в 2020 году — 45,4 триллиона рублей, в 2021 году — 47,22 триллиона рублей. Поэтому правительство РФ предложило приостановить действие закона "О базовой стоимости необходимого социального набора" и на 2021 год, внеся соответствующий проект закона одновременно с проектом федерального бюджета на 2019-2021 годы. Проект бюджета РФ предусматривает направление в этот период ежегодно по 5,5 миллиарда рублей на компенсационные выплаты по вкладам в Сбербанке отдельным категориям граждан.