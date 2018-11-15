МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Британский министр по вопросам Brexit Доминик Рааб сообщил в Twitter о том, что уходит в отставку в связи с несогласием по соглашению с Евросоюзом об условиях Brexit.

Ранее британский министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара направил премьер-министру Терезе Мэй письмо об отставке.

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"Сегодня я подал в отставку с поста министра по выходу Великобритании из Европейского союза. Я не могу по доброй воле поддерживать условия, предложенные для нашего соглашения с ЕС ", — написал Рааб в Twitter.

В письме к Мэй Рааб отметил, что он не может "примирить условия соглашения с обещаниями, данными стране". "Это вопрос общественного доверия", — считает министр.

Британское правительство в среду вечером утвердило проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit, о чем сообщила премьер Соединенного Королевства Тереза Мэй. Еврокомиссия также в среду вечером обнародовала проект соглашения об упорядоченном выходе Британии из Евросоюза, который охватывает все ключевые аспекты этого процесса: переходный период, финансовое урегулирование, права граждан, а также включает протоколы по Ирландии, Гибралтару и Кипру. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года.