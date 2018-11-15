МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Вице-президентом группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) по финансам с 15 ноября назначен Шамиль Курмашов, ранее занимавший должность замглавы "Аэрофлота", говорится в сообщении НЛМК.

"Сфера деятельности господинана Курмашова будет включать координацию работы финансовых подразделений всех компаний группы НЛМК, поддержку реализации нового этапа стратегии развития Группы до 2022 года, а также повышение эффективности бизнес-процессов в части экономики и финансов, включая внедрение цифровых технологий", — говорится в сообщении.

До прихода в группу НЛМК Шамиль Курмашов занимал посты заместителя генерального директора по коммерции и финансам "Аэрофлота", заместителя руководителя комплекса по финансам и инвестициям "АФК "Система", где также отвечал за инвестиционную деятельность группы, работал на руководящих должностях в ГМК "Норильский никель" и "Вимм-Биль-Данн".

"Опыт Шамиля Курмашова включает разработку и реализацию финансовых стратегий и оптимизацию процессов в сфере экономики и финансов. В частности, в "Аэрофлоте" Шамиль создал финансовую политику группы компаний, внедрил централизованное управление ликвидностью, мониторинг и управление рентабельностью операций, а также занимался повышением эффективности инвестиционной программы, оптимизировал долговой профиль, участвовал во внедрении финансово-экономических модулей SAP ERP", — отметили в НЛМК.

До мая 2018 года обязанность вице-президента НЛМК по финансам исполнял Сергей Каратаев, затем перешедший на должность заместителя гендиректора "Первой грузовой компании".

Группа НЛМК — вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 84% его акций. НЛМК в 2017 году увеличил выпуск стали на 3% — до 17,076 миллиона тонн.