МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Черкизово", одного из крупнейших российских производителей мяса и мясных продуктов, в январе-сентябре 2018 года по МСФО увеличилась в 1,8 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составила 10,355 миллиарда рублей, следует из пресс-релиза компании.

Выручка выросла на 7% в годовом выражении, достигнув 70,748 миллиарда рублей. Скорректированный показатель EBITDA составил 13 миллиардов рублей, что на 9,4% больше аналогичного показателя прошлого года.