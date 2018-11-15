МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в сентябре составил 13,1 миллиарда евро против 11,7 миллиарда евро в августе, сообщает европейское статистическое агентство Евростат.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали, что профицит вырос до 23,4 миллиарда евро.

При этом экспорт товаров из еврозоны в сентябре снизился в годовом выражении на 1% — до 184,8 миллиарда евро, импорт увеличился — на 6,4%, до 171,7 миллиарда евро.

В аналогичном месяце предыдущего года был зафиксирован профицит в 25,3 миллиарда евро.

Дефицит внешнеторгового баланса Евросоюза в сентябре составил 1,8 миллиарда евро против 8,4 миллиарда евро в августе. В сентябре 2017 года профицит в регионе составлял 2 миллиарда евро.

Экспорт товаров из ЕС в сентябре поднялся в годовом выражении на 2,5% — до 160,2 миллиарда евро, импорт — на 5%, до 162 миллиарда евро.