МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Ситуация на рынке ОФЗ в последние недели была стабильна, хотя сокращение доли нерезидентов продолжилось — на 1 ноября доля нерезидентов в ОФЗ снизилась до 24,4% с 25,2% на 1 октября, сообщила журналистам глава департамента ЦБ РФ Елизавета Данилова.

"В последние недели ситуация была достаточно стабильной на рынке ОФЗ, выходы продолжались, но так же как и в октябре — достаточно постепенные. Если говорить о доле иностранных депозитариев в НРД, она составляла 24,4% на 1 ноября", — сказала она в кулуарах конференции "Кредитные риски в России: тренды и прогнозы".

Данилова отметила, что сейчас ситуация на финансовом рынке достаточно спокойная, несмотря на снижение цен на нефть. "В том числе, видимо, в результате новостей на этой неделе про санкции", — добавила глава департамента ЦБ.

Регулятор рассматривает как основных покупателей ОФЗ крупнейшие российские банки и негосударственные пенсионные фонды, указала она. "Мы ожидаем, что потенциально с их стороны очень большой спрос (будет в 2019 году — ред.)", — прогнозирует Данилова.

По данным ЦБ, доля ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД за сентябрь снизилась до 25,2% с 26%. Показатель остатков ОФЗ на счетах иностранных депозитариев в НРД не покрывает весь портфель ОФЗ, принадлежащий нерезидентам, так как часть бумаг у нерезидентов находится в других депозитариях или у других организаций, торгующих ОФЗ за счет клиента.