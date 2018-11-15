МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. В четверг два министра возглавляемого Терезой Мэй правительства Великобритании подали в отставку, не согласившись с предложенным премьер-министром плана Brexit. Это стало сигналом о нестабильности кабинета, сообщает Dow Jones.

Отставки министра по делам Brexit Доминика Рааба и министра труда и пенсионного обеспечения Эстер Маквей ставят под угрозу план выхода из ЕС всего через несколько часов, после того как он был утвержден правительством. Если и другие министры решат уйти в отставку, то может возникнуть риск смещения Мэй.

После объявлений об отставках британский фунт резко упал и на момент написания статьи торговался со снижением на 1,8%.

В среду Мэй удалось получить одобрение членами кабинета соглашения по Brexit, которое предусматривает тесные связи Великобритании с блоком в течение ряда лет после того, как она формально покинет ЕС в марте.

Ближайшие часы и дни будут критически важными для положения Мэй на посту премьер-министра. Мэй намерена подавить оппозицию, которая месяцами укреплялась в ее собственной Консервативной партии.

До прошедшего в 2016 году референдума Мэй выступала за то, чтобы Великобритания оставалась в ЕС. Ей трудно добиться единства в Консервативной партии, в которой одни законодатели хотят, чтобы страна сохранила тесные связи со своим крупнейшим торговым партнером после Brexit, а другие – освобождения от этих связей и заключения торговых соглашений с отдельными странами.

Возглавляя правительство, Мэй борется с убежденными евроскептиками среди консерваторов-законодателей, которые открыто угрожали попытаться сместить ее с поста премьер-министра, если она не добьется такого соглашения по Brexit, которое устроило бы их.

Вопрос о доверии лидеру Консервативной партии может быть поставлен, если не менее 48 парламентариев-консерваторов направят соответствующие письма в специальный комитет. Даже если такой процесс начнется, то вряд ли большинство консерваторов проголосуют за отставку Мэй. Вместе с тем открытый протест 48 законодателей будет означать, что Мэй лишится поддержки своей партии при ратификации соглашения о выходе из ЕС в парламенте.

Еще до отставки Рааба вероятность ратификации соглашения была не слишком высокой. В Мэй нет большинства в нижней палате парламента. Демократическая юнионистская партия Северной Ирландии, на которую рассчитывает Мэй при принятии законов, заявила, что будет голосовать против плана премьер-министра.

Мэй придется провести несколько часов, отвечая на трудные вопросы в палате представителей, когда она будет пытаться "продать" свой план законодателям обеих сторон политического ландшафта.

Потеря Рааба еще больше ослабила и без того прохладную поддержку ее плана Brexit в кабинете министров.

Играя роль главного по Brexit, Рааб в основном устранялся от разработки соглашения о выходе из ЕС. На заседании кабинета в среду он высказал претензии к соглашению, сообщил информированный источник. Он стал вторым министром по вопросам Brexit, ушедшим из кабинета Мэй.

Рааб выступал за явный разрыв с ЕС. Он сказал, что это соглашение представляет "очень реальную угрозу" целостности Великобритании, так как в нем есть отдельные положения для Северной Ирландии.

В соответствии с планом Мэй, Северная Ирландия должна сохранить более тесные связи с ЕС, чем остальная часть Великобритании, если не будет заключено более широкое соглашение о торгово-экономических отношениях.

Заявляя о своей отставке, Рааб сказал, что "предложенный для Северной Ирландии режим регулирования создает реальную угрозу для целостности Соединенного Королевства".

Ранее в четверг в отставку подал министр по делам Северной Ирландии Шейлеш Вара.

Он заявил, что не может поддержать предложенное Мэй соглашение, поскольку оно оставляет Великобританию "на полпути, не обозначив срок, когда она, наконец, станет суверенным государством".