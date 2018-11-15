МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. Совет директоров Evraz проголосовал за выплату третьих в этом году промежуточных дивидендов в размере 0,25 доллара на акцию, на общую сумму 360,8 миллиона долларов, говорится в сообщении компании.

Дивиденды планируется начислить 21 декабря, реестр акционеров для получения дивидендов закроется 23 ноября. Третьи промежуточные дивиденды будут выплачены в долларах, если акционеры не решат получить их в фунтах стерлингов или евро. Последний день подачи заявки на выбор валюты — 26 ноября 2018 года.

В августе Evraz сообщил, что совет директоров, основываясь на сильном финансовом положении компании и позитивном прогнозе развития ситуации на ключевых рынках, утвердил выплату вторых промежуточных дивидендов за 2018 год в размере 577,34 миллиона долларов (0,4 доллара за акцию). В мае было решено начислить 0,13 доллара на акцию, на общую сумму 187,6 миллиона долларов.

Evraz не выплачивал дивиденды по итогам 2014, 2015 и 2016 годов. По итогам первого полугодия 2017 года были выплачены промежуточные дивиденды в размере 0,3 доллара на акцию на общую сумму 429,6 миллиона долларов. Аналогичную сумму дивидендов совет директоров одобрил и по итогам второго полугодия прошлого года.

Evraz — вертикально интегрированная металлургическая и горнодобывающая компания с активами в РФ, США и Канаде. Основными бенефициарами выступают Роман Абрамович, а также его партнеры Александр Абрамов и Александр Фролов. В 2017 году группа Evraz нарастил выпуск стали на 3,8% — до 14,03 миллиона тонн.