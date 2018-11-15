ЛОНДОН, 15 ноя — ПРАЙМ. Великобритания и ЕС согласовали черновой документ о выходе Соединенного Королевства из ЕС, 585-страничный проект описывает условия Brexit и закладывает основу для будущих отношений сторон. Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. До 31 декабря 2020 года продлится переходный период, во время которого, по сути, сохранится статус-кво: Британия и ЕС продолжат следовать существующим в настоящее время правилам, несмотря на то, что после 29 марта 2019 года Великобритания официально не будет членом Евросоюза.

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

Великобритания останется в таможенном союзе, который после 29 марта 2019 года будет именоваться "единой таможенной территорией", до конца переходного периода. В том случае если Великобритании и ЕС до конца 2020 года не удастся договориться о свободной торговле с ЕС, статус-кво может сохраняться и дальше на неопределенный срок. Это является временным решением "ирландского вопроса": граница между Северной Ирландией и Республикой Ирландия останется открытой, при этом целостность Соединенного Королевства не нарушится. Однако это временное решение проблемы, стороны продолжат искать постоянное решение. Мэй: Возможность продления переходного периода после Brexit нужна ради Северной Ирландии

СЕВЕРНАЯ ИРЛАНДИЯ

Благодаря документу, стало более-менее понятно, в каком направлении идет работа по "ирландскому вопросу". В случае отсутствия лучшей договоренности Северная Ирландия станет особой территорией, входящей в состав таможенных территорий и Соединенного Королевства, и ЕС. То есть Великобритании и ЕС необходимо будет согласовать специальное таможенное законодательство для Северной Ирландии, а также совместно осуществлять контроль над движением товаров. Также Великобритании придется проверять товары, поступающие с территории Северной Ирландии в остальные части страны. Закончить действие данного "защитного механизма" сможет только специальная совместная комиссия Великобритании и ЕС. Понимая, насколько сложен "ирландский вопрос", переговорщики заложили в черновое соглашение возможность однократного продления переходного периода на неопределенный срок. Очевидно, что вопрос об ирландской границе остается ключевой проблемой Brexit.

МИГРАЦИЯ

Как отметила в четверг в парламенте премьер Тереза Мэй, после завершения действия для Британии принципа свободы передвижения у страны появится своя собственная новая, основанная на профессиональном уровне, миграционная система, и она будет основываться не на том, из какой страны мигранты приезжают, а на том, что они могут привнести в Великобритании.

Соглашение защищает права живущих в Британии европейцев и живущих в ЕС британцев. Европейцы, прожившие в Соединенном Королевстве пять лет, смогут получить право на постоянное проживание, которое распространяется также и на членов их семей.

В то же время Великобритания освобождается от ряда "социальных" обязательств по отношению к европейцам, не получившим постоянное резидентство, например от необходимости выдавать студенческие кредиты.

Согласно политической декларации о намерениях, также опубликованной в среду, визы британцам и европейцам для краткосрочных поездок в Европу и Британию соответственно нужны не будут. Вопрос о долгосрочных и рабочих визах – одна из тем предстоящих переговоров по будущим отношениям с ЕС.

ЭКОНОМИКА

ЕС и Великобритания договорились о доступе британских финансовых компаний на рынок ЕС по действующей в настоящее время в ЕС системе эквивалентности. Принцип заключается в том, что Брюссель предоставляет доступ иностранным банкам, страховым компаниям и управляющим активами на рынки ЕС, если считает, что их правила эквивалентны или схожи с правилами ЕС. Британский министр по вопросам Brexit объявил об отставке

При этом ранее Британия заявляла, что после Brexit, в переходный период, обеспечит беспрепятственный доступ финкомпаниям из ЕС на свой рынок.

Что касается торговли, то сторонам еще предстоит выработать окончательные условия будущих отношений. В соглашении отмечается, что объединенный комитет должен будет принять подробные правила торговли до 1 июля 2020 года.

Также стороны должны выработать рекомендации по контрольным пунктам в портах и аэропортах Северной Ирландии, которая временно будет входить в состав таможенной территории ЕС.

Что касается стоимости "развода" для Британии, то Мэй заверила в четверг, что речь идет о меньшей сумме, чем та, о которой говорилось ранее, однако точную цифру не назвала. Раньше речь шла о 39 миллиардах фунтов стерлингов. Великобритания согласилась покрывать расходы, связанные с реализацией различных европейских программ, членом которых она являлась, до конца 2020 года.

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ

Договоренности между ЕС и Британией в рамках согласованного сторонами проекта о Brexit также предусматривают сохранение на Кипре британских баз. Отдельный протокол регулирует вопросы, касающиеся Гибралтара, создавая "базу для административного сотрудничества по нескольким вопросам, включая налоги, права граждан, рыболовство, а также сотрудничество в правоохранительной и таможенной сферах".

Также проект политической декларации об основах будущих отношений ЕС и Британии после ее выхода из ЕС предусматривает согласование позиций по санкциям, в том числе для усиления их эффекта, а также сохранение сотрудничества в сфере кибербезопасности.

В декларации также подчеркивается стремление сторон обеспечить беспрепятственное транспортное сообщение между Великобританией и ЕС.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Обнародование чернового соглашения ожидаемо вызвало политическую бурю в Великобритании. На данный момент кабмин покинули министр по Brexit Доминик Рааб, министр по вопросам трудоустройства и пенсий Эстер Маквей, а также несколько заместителей министров. Ожидаются новые отставки.

Не исключен вотум недоверия премьеру. Процедура вынесения вотума недоверия может быть инициирована в случае, если 48 парламентариев-консерваторов направят письма с соответствующим требованием в руководящий комитет партии. С лета, когда разразился правительственный кризис, в комитет уже поступило несколько таких писем. Сегодня письмо о недоверии подал влиятельный парламентарий-консерватор Джейкоб Риз-Могг. Саммит ЕС для финализации соглашения о Brexit запланирован на 25 ноября

"За ним точно последуют и другие, но вот наберется ли 48 писем – вопрос", — отметил источник РИА Новости в Консервативной партии.

Самому соглашению предстоит пройти трудную процедуру одобрения странами ЕС (внеочередной саммит состоится 25 ноября) и парламентом Великобритании, где в данный момент документ точно не пользуется поддержкой большинства. Лидер британской оппозиции Джереми Корбин назвал соглашение "огромным и вредоносным провалом". Сторонники "жесткого выхода из ЕС", чьи голоса звучат наиболее громко, обвинили Мэй в том, что она предала идею Brexit и хочет оставить Британию под контролем Европы. Часть наиболее жестких сторонников "развода" требуют отставки премьера и правительства.

Параллельно с работой над текстом соглашения и лоббированием в парламенте, правительству Великобритании предстоит заняться работой с ЕС над будущим торговым соглашением.