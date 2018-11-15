МОСКВА, 15 ноя — ПРАЙМ. "Алроса" вышла из Sunland Minerals, совместного геологоразведочного предприятия с британской компанией Botswana Diamonds, говорится в сообщении "Алросы" на Лондонской бирже.

"Руководство Botswana Diamonds оповещает, что компания владеет 100% капитала в Sunland Minerals после приобретения за номинальную сумму 50% доли, ранее принадлежавшей "Алросе" в рамках совместного предприятия", — сообщает "Алроса".

Совместное предприятие Sunland Minerals было создано в 2014 году для тестирования существующей разведочной технологии "Алросы" на базе данных Botswana Diamonds. Компания проводила поисковые работы с целью выявления коренных месторождений алмазов.

Как объясняет компания, решение уйти из Ботсваны обусловлено сменой приоритетов в ее стратегии. Теперь вместо геологоразведки на ранних стадиях "Алроса" намерена уделять основное внимание производству и маркетингу, говорится в релизе.

Сообщается также, что бывшую долю российской компании в СП выкупит другой крупный производитель алмазов, заинтересованный в новых кимберлитовых месторождениях в Ботсване. Сделка с этой компанией ожидается в первой половине 2019 года.