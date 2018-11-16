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КОММЕРСАНТ

www.kommersant.ru

— Выходя — уходи — Условия развода Британии и ЕС не устроили ни сторонников "Брексита", ни его противников — Обнародованный 15 ноября итоговый вариант "Брексита" — соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС — вызвал беспрецедентный скандал в Лондоне, грозящий отставкой премьер-министру Терезе Мэй.

— "Я думал, что представляю масштабы бедствия" — Глава "Энергии" Сергей Романов о решении космических и приземленных проблем корпорации — Ракетно-космическая корпорация (РКК) "Энергия" является одной из крупнейших отраслевых фирм, но из-за неудач с созданием спутников для Египта и Анголы, а также многомиллиардной долговой нагрузки, оставшейся после продажи проекта "Морской старт", ее состояние оценивается как крайне тяжелое.

— Зима разморозила цены на газ — Поставки российского СПГ в США опять стали выгодными — Цены на газ в США за последнюю неделю взлетели более чем на 40%, достигнув максимума с 2014 года на фоне холодов в северо-восточной части страны и самых низких за десятилетие запасов газа в хранилищах.

— Паспорта общего пользования — Персональные данные граждан выложились в МФЦ — На компьютерах общего доступа в МФЦ "Ъ" обнаружил множество скан-копий паспортов и других документов, к которым может получить доступ любой желающий.

— Рояль в устах — Как много пришлось говорить Владимиру Путину в его последний день в Сингапуре — 15 ноября президент России Владимир Путин в Сингапуре участвовал в работе Восточноазиатского саммита, встречался с вице-президентом США Майклом Пенсом, а затем подошел к российским журналистам, которым сообщил, что обсуждал с Синдзо Абэ возможность передачи Японии теперь уже двух островов из четырех и что не будет коллективного отказа всей российской делегации от участия в Давосском экономическом форуме в знак солидарности с российскими бизнесменами, чье участие уже признано нежелательным.

— Раку назначили финансовую терапию — В 2019 году число получающих лечение по ОМС увеличится на 40% — По данным Ассоциации онкологов России, в 2019 году из-за увеличения финансирования смогут получить химиотерапию на 40% больше российских раковых больных.

— Онкологи поставили диагноз онкологии — Российские врачи пожаловались на проблемы с финансированием и кадровый голод — Российские врачи—участники опроса Российского общества клинической онкологии (RUSSCO) заявили о недостаточном финансировании отрасли, неправильной организации онкологической службы и низком уровне профессионального образования.

— Операторам техосмотра не хватает на ремонт — Участники рынка просят пересмотреть тарифы в рамках реформы ТО — Операторы техосмотра попросили Минэкономики доработать законопроект о техосмотре, который в скором времени Госдума планирует принять в первом чтении.

— Таунхаусам предъявили обвинение — Совладельца "Урбан Групп" Андрея Пучкова считают ответственным за гибель жильцов — Как стало известно "Ъ", совладелец разорившейся "Урбан Групп" Андрей Пучков, объявленный в розыск за махинации, стал фигурантом нового уголовного дела.

— Дмитрий Овсянников занял плацдарм в заксобрании — Часть здания парламента Севастополя отобрали для правительственного телеканала — Правительство Севастополя изъяло несколько помещений здания городского парламента из оперативного управления аппарата заксобрания.

— Арест Алексея Навального вышел прецедентным — Страсбургский суд признал преследование оппозиционера политически мотивированным — Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые в своей практике признал аресты в России на митингах политически мотивированными, установив в деле Алексея Навального нарушение запрещающей ограничение прав в таких целях ст. 18 Европейской конвенции.

— Грузия выбирает из двух рук Кремля — Страна готовится ко второму туру президентских выборов — Оппозиция Грузии выразила несогласие с решением ЦИКа назначить второй тур президентских выборов на 28 ноября.

— Китай перевоспитывают лагерями — Вашингтон готовит санкции против Китая, послы стран ЕС требуют доступа в Синьцзян — США могут ввести санкции против китайских официальных лиц и компаний, причастных к предполагаемым нарушениям прав человека в Синьцзяне.

— Люди одной крови — О донорах, рекрутинге и юриспруденции — Сотня человек встретились 13–14 ноября в Казани на организованной Русфондом конференции "Регистры доноров костного мозга: сегодня и завтра", чтобы обсудить тему со всех сторон.

— "Роснефть" недолила независимым — Кампания против региональных сетей АЗС началась на бирже — Глава "Роснефти" Игорь Сечин начал исполнять свою угрозу "серьезно разобраться" с независимыми АЗС.

— В молоко добавляют "Меркурий" — Без системы в Россельхознадзоре ждут обвала котировок на рынке — Россельхознадзор предрекает обвал закупочных цен на молоко в апреле 2019 года, если молочная продукция не начнет отслеживаться через подконтрольную ведомству систему "Меркурий".

— Рэперов меняют на бардов — Европейская медиагруппа экспериментирует с форматами — Управляющая "Европой плюс" Европейская медиагруппа (ЕМГ) запускает новый формат — радиостанцию "Калина красная" с песнями Олега Митяева и Булата Окуджавы.

— Металлурги подкатят колеса из Китая — Чтобы закрыть их дефицит в России — Российские производители железнодорожных колес предложили операторам покрыть их дефицит за счет закупок в Китае.

— Альфа-банк обновил команду — Владимир Верхошинский завершил кадровые реформы — Команду Альфа-банка пополнят выходец из группы ВТБ Иван Пятков (будет курировать дистанционные каналы продаж) и управляющий директор по информтехнологиям Московской биржи Сергей Поляков (возглавит блок IT).

— "РусГидро" сделало ставку на юани — Но пока дешевле занимать в рублях — "РусГидро" первой из российских компаний разместила еврооблигации в офшорных юанях.

— Зима разморозила цены на газ — Поставки российского СПГ в США опять стали выгодными — Цены на газ в США за последнюю неделю взлетели более чем на 40%, достигнув максимума с 2014 года на фоне холодов в северо-восточной части страны и самых низких за десятилетие запасов газа в хранилищах.

— Интернет вещей настраивают на своем — Операторов могут обязать использовать отечественное оборудование — Государство может обязать операторов связи развивать интернет вещей на отечественном оборудовании.

— Турагент забронировал Тинькофф-банк — Travelata.ru будет продавать через него путевки — Тинькофф-банк через свой портал займется реализацией туров сервиса бронирования Travelata.ru.

— "Вкусвилл" займется образованием — Сеть хочет начать работать в столичных школах и вузах — Запустив в этом году эксперимент по продаже продуктов через вендинговые автоматы на станциях Московского центрального кольца (МЦК), сеть магазинов "Вкусвилл" намерена масштабировать проект.

— "Снабжение удаленных поселений никакая финансовая модель не обоснует" — Глава ГК "Росводоканал" Антон Михальков об инвестициях в воду и стоки — Водоснабжение традиционно считается одной из наиболее недофинансированных отраслей ЖКХ, требующей крупных инвестиций.

ВЕДОМОСТИ

www.vedomosti.ru

— "Шереметьево" хочет поднять цены для авиакомпаний на свои услуги — Сбор за взлет-посадку может увеличиться вдвое из-за получения аэродрома в концессию — Аэропорт "Шереметьево" планирует вдвое увеличить сбор для авиакомпаний за взлет-посадку для покрытия инвестиций в развитие аэродромной инфраструктуры по концессии с государством, сообщил сегодня президент Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта Владимир Тасун в четверг.

— Защитниками прав автомобилистов по ОСАГО могут стать представители страховщиков — Из трех первых кандидатов на должность омбудсменов по ОСАГО двое работали в страховых объединениях — ЦБ нашел кандидатов на позиции финансовых омбудсменов по ОСАГО, которым придется разбираться в спорах автовладельцев и страховщиков.

— Почему Алексей Навальный победил в Страсбурге — Впервые с 2004 года россиянин смог доказать, что его преследуют по политическим мотивам — Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в четверг признала политически мотивированными задержания и аресты политика Алексея Навального в 2012–2014 годах.

— Конституционный суд занялся законом об ограничении зарубежного капитала в СМИ — Объяснить, чем опасны иностранцы для российских медиа, представители власти не смогли — Конституционный суд (КС) на открытом заседании в четверг изучил ст. 19.1 закона "О средствах массовой информации" (СМИ), которая ограничивает долю иностранного капитала в российских СМИ на уровне 20%.

— Аналитики ЦБ изучили деловую активность в России по новостям ВГТРК — Анализ показал, что экономика растет "стабильными, но умеренными темпами" — Новости в интернете могут достаточно точно предсказать основные краткосрочные тренды в деловой активности, пришли к выводу аналитики ЦБ, проанализировав архив портала государственного медиахолдинга ВГТРК "Вести.Экономика" (vestifinance.ru).

— Соглашение о Brexit обвалило фунт и акции банков — Инвесторов напугали отставки в правительстве Терезы Мэй — В среду вечером правительство Великобритании утвердило проект соглашения с ЕС о Brexit, в ночь на 15 ноября он был опубликован.

— "Русгидро" впервые разместила облигации в офшорных юанях — Компания привлекла более $200 млн, потратит их на реструктуризацию долга — "Русгидро" в четверг, 15 ноября, закрыла книгу заявок для размещения дебютного выпуска еврооблигаций в офшорных китайских юанях, сообщила компания.

— "Роснефть" не стала продавать бензин через биржу — В четверг госкомпания не выставила на биржевые торги бензины и зимнее дизтопливо — Крупнейший производитель моторного топлива в России – "Роснефть" в минувший четверг впервые не выставила на торги Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) ни бензин, ни дизельное топливо, рассказали "Ведомостям" человек, близкий к одному из участников торгов, и чиновник финансово-экономического блока правительства.

— "Газпром" почти достроил морскую часть "Турецкого потока" — Это самая сложная и дорогая часть $8-миллиардной мегастройки — Трубоукладчик Pioneering Spirit вплотную приблизился к турецкому побережью в районе поселка Кыйыкей, свидетельствуют данные портала marinetraffic.com.

— Цена биткойна упала до минимума за год — Главная криптовалюта мира потеряла более 70% стоимости с прошлогоднего рекорда в $20 000 — В четверг, 15 ноября, курс биткойна, по данным Coinmarketcap, достиг годового минимума.

— Глобальный рынок роскоши ждут большие перемены — Главными потребителями товаров класса люкс в будущем станут люди с немодельной фигурой и те, кому важно выглядеть скромно — Доля благопристойных нарядов в категории женской одежды класса люкс, включая одеяния для мусульман, по итогам 2018 г. достигнет 40%, пишут в совместном отчете аналитики американской консалтинговой компании Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma.

— IT-"дочка" "Реновы" потратит 2 млрд рублей на цифровизацию горной промышленности — Компания "Цифра" покупает разработчика промышленного софта "ВИСТ групп" — Компания "Цифра" за 2 млрд руб. покупает 100% разработчика промышленного софта "ВИСТ групп", сообщили "Ведомостям" представитель "Цифры" и директор по стратегии "ВИСТ групп" Алексей Владимиров.

— Почему налог на имущество многих граждан снова вырос — Не уплативших его вовремя ждут повышенные штрафы. Крайний срок оплаты – 3 декабря — Россияне получили уведомления по налогу на принадлежащее им имущество, землю и транспорт за 2017 г. и должны успеть оплатить в ближайшие две недели.

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА

www.rg.ru

— Сигнал для всех — Переход на цифровое вещание будет максимально гладким для телезрителей — К концу года 98,5 процента россиян смогут в цифровом качестве принимать 20 бесплатных телеканалов.

— Узнаем, что едим — Татьяна Голикова: На продуктах появятся спецзнаки, которые позволят оценить их качество — В интернете появится специальный раздел, где можно будет узнать о качестве продуктов питания, которые продаются в российских магазинах.

— Доля от ноля — КС РФ изучает вопрос присутствия иностранцев в СМИ — Конституционный суд РФ начал проверку положений закона о средствах массовой информации.

— Лайк не страшен — Госдума согласилась убрать уголовное наказание за репосты — 15 ноября Госдума приняла в первом чтении резонансные законопроекты, которые частично декриминализируют ответственность за действия с признаками экстремизма в интернете.

— Перемена без эклера — В школах могут запретить продавать газировку и сладости — Из школ могут исчезнуть автоматы по продаже сладостей и газированных напитков.

— Призывник от "А" до "Д" = Новобранцев ростом ниже 150 см и весом меньше 45 кг в армию не возьмут — В военкоматах — горячая пора. Из прошедших необходимые процедуры новобранцев формируют команды для отправки на военную службу.

— Диалог в деталях — Владимир Путин рассказал о темах встречи с президентом США и перспективах мирного договора с Японией — Санкции не могут остановить сотрудничество России с другими странами, в том числе с государствами Юго-Восточной Азии, заявил Владимир Путин.

— Бизнес в помощь — Социальным предпринимателям предложили господдержку — В России появится де-юре новый вид бизнеса — социальное предпринимательство, если будет принят депутатский законопроект об этом, внесенный в Госдуму.

— Скидка для няни — Госдума приняла законы о налоге для самозанятых — Госдума окончательно приняла три закона о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан.

— Обжалованию подлежит — КС РФ рассмотрел обращение "Справедливой России" — Петербургское региональное отделение партии "Справедливая Россия" получило право обжаловать муниципальные выборы 2014 года.

— Открытая дверь — Владимир Путин утвердил новую государственную Концепцию миграционной политики — Ставится задача — создать благоприятный режим для "добровольного переселения в Россию лиц, которые способны органично включиться в систему позитивных социальных связей и стать полноправными членами российского общества".

— Сверху уже стучат — Пора ограничить продажу пива и алкоголя в барах на первых этажах жилых домов до 23:00 — Заксобрание Краснодарского края внесло в Госдуму законопроект, запрещающий продажу алкоголя ночью в барах, расположенных в жилых домах и пристройках к ним.

— Мост милосердия — В Москве открылась Международная научная конференция "Россия в мире. Традиции благотворительности Русского зарубежья. 20-30-е годы ХХ века" — В рамках научного проекта "Россия в мире" в Москве открылась Международная научная конференция "Россия в мире.

— Фри больше — В России появится дюжина новых сортов качественной картошки — Минсельхоз до конца 2018 года направит 614 миллионов рублей на развитие семеноводства картофеля.

— План на год — Названы главные темы встречи совета министров Союзного государства — Проект военной доктрины станет одной из главных тем, которые рассмотрит Совет Министров Союзного государства на заседании в Бресте 13 декабря.

— Русское соло — У "Суперджета 100" открываются перспективы на рынке арабских стран — В рамках Международной авиационной выставки Bahrain International Airshow (BIAS-2018) российская компания "Гражданские самолеты Сухого" и Alexcina LLC, которая базируется в Дубае и специализируется на чартерных перевозках, подписали важный двухсторонний документ в отношении самолетов SSJ100.

— Уголок афериста — Роспотребнадзор предупредил бизнес о мошенниках — Роспотребнадзор сообщил о новом виде мошенничества, направленном на бизнес.

— Проиграют даже те, кто выиграет — Замена "исторического принципа" аукционами грешит против права — Ровно год назад представители рыбной промышленности стали говорить об угрозе экономического кризиса в отрасли.

— Химикаты, еда и трубы — Рост несырьевого экспорта поддержит силу рубля — Россия за три квартала этого года увеличила экспорт несырьевых неэнергетических товаров на 17 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщили в Российском экспортном центре (РЭЦ).

— Посадят рядом с адвокатом — Защитники поддержали идею убрать клетки из всех судов — Федеральная палата адвокатов России безоговорочно поддержала законопроект, отменяющий использование в залах судебных заседаний клеток и защитных кабин для фигурантов уголовных дел.

— А Станиславский за кого?— Академик РАН Михаил Горшков: Если общественное мнение существует, то общество должно его знать — Ни с кем люди не спорят так часто, как с социологами. Итоги опросов, опубликованных в СМИ, изучают придирчиво и въедливо.

— Защита от отравы — МЧС увеличило силы радиационной и химической защиты — В российском спасательном ведомстве увеличены силы радиационной и химической защиты.

— Ревность с топором — Суд дал 14 лет садисту, отрубившему руки жене — Серпуховский городской суд Подмосковья отправил на 14 лет в колонию строгого режима Дмитрия Грачева, отрубившего руки своей жене.

— Слово в защиту — Адвокаты проведут по всей стране день бесплатной помощи — Второй по счету Всероссийский день бесплатной юридической помощи "Адвокаты — гражданам" пройдет по всей стране 20 ноября.

— Тюрьма и школа — Суд признал законным арест московского школьника — Мосгорсуд признал законным заключение под стражу 14-летнего подростка, которого подозревают в изготовлении самодельного взрывного устройства.

— Молчать и не дымить — В Орловской области водителей маршруток будут наказывать за курение и разговоры за рулем — В Орловской области водителей маршруток будут наказывать за курение и разговоры за рулем.

— Никто не хотел отступать — Евросоюз зеркально ответит на пошлины США — Евросоюз готов ответить зеркально на таможенные пошлины со стороны Соединенных Штатов, если Вашингтон все-таки введет ограничения на импорт европейского автопрома.

— Протест не по адресу — Украинские неонацисты ответили МИД Германии — Скандально известный украинский сайт "Миротворец", составляющий базу "врагов украинской нации" и внесший 9 ноября в свои списки экс-канцлера Германии Герхарда Шредера, в ответ на возмущение немецкого МИД по этому поводу, обвинил ведомство в предвзятости.

— Земля – детям — В Италии придумали, как увеличить рождаемость — Итальянские власти намерены выделять земельные участки каждой семье, в которой родится третий ребенок.

— Назад на исходную?— Подавшие в отставку в знак протеста против условий "развода" с ЕС британские министры смешали все карты Лондону и Брюсселю — Двое членов британского правительства — министр труда и по делам пенсий Эстер Маквей и министр по делам "брекзита" Доминик Рааб, а также двое младших министров — по делам брекзита и Северной Ирландии — подали в отставку из-за несогласия с условиями "брекзита", которые накануне приняла премьер Британии Тереза Мэй, и этим снова смешали все карты Лондону и Брюсселю.

— Ностальгия по Америке — Почему Трамп утратил интерес к мигрантам, когда они добрались до США — Первые группы так называемого каравана мигрантов из стран Центральной Америки после нескольких недель шествия по просторам Мексики наконец добрались до южной границы США.

— Сердцебиение — Кардиохирурги не только в России, но и в мире проводят "операции по Подзолкову" — Миром признано: доктор Подзолков — автор уникальных методик проведения операций детям.

— Чего боится Паркинсон — Опасны ли мобильные телефоны?— Получила на день рождения престижный, дорогой подарок — десятую модель айфона.

— Радуйтесь, кофеманы! — Какой напиток защитит печень и сердце — Биологи давно считали, что употребление кофе может негативно сказываться на работе сердца у людей с аритмией.

— Горько, когда сладко — Неделя борьбы с сахарным диабетом — Сахарный диабет: превратился в мировую проблему. По данным ВОЗ, в мире 500 миллионов "сладких людей".

— Черная вдова без денег — Задержаны участники группы, собиравшей средства для боевиков "Исламского государства" — Федеральная служба безопасности и Следственный комитет России пресекли на территории Томской области деятельность организованной группы, которая занималась сбором денег для участников международной террористической организации "Исламское государство" (запрещена на территории РФ).

— Шесть суток с историей — В России начал курсировать поезд, посвященный великим русским путешественникам — Поезд номер один (в буквальном смысле), носящий гордое имя "Россия", впервые отправился из Москвы во Владивосток в необычном оформлении. Над ним потрудилось Русское географическое общество.

— Свет от "Нептуна" — В Оренбуржье заработали солнечные электростанции — Крупнейший в РФ комплекс солнечной энергетики запущен в Оренбуржье.

— Расплата за вирусы — В Екатеринбурге за кибермошенничество и грабеж банков осужден хакер — В Екатеринбурге вынесли приговор первому из членов нашумевшей хакерской группы Lurk — Игорю Маковкину.

— На языке науки — В Крым прибыла делегация из Пакистана — Республика Крым и Исламская Республика Пакистан продолжат сотрудничество в гуманитарной сфере, прежде всего в образовании.

— Сняли порчу — В Новосибирске главу банды экстрасенсов приговорили к 15 годам лишения свободы — Ленинский суд Новосибирска вынес приговор 61-летней Татьяне Гайнуловой, обвиняемой в организации преступного сообщества экстрасенсов. Мошенники обманули сотни доверчивых россиян.

— Игра в "макарошки" — Как депутат питался за счет потребительской корзины — После того как саратовский областной депутат Николай Бондаренко "уволил" министра труда Саратовской области Наталью Соколову, он не остановился на достигнутом.

— У погоды нет плохого торга — Какие ловушки готовят новогодние скидки — Теплая осень "ограбила" торговые центры и обещает лишить людей долгожданных предновогодних скидок.

— Отказ по канонам — Президент Украины потерпел позорное поражение на церковной ниве — Создание "единой поместной православной украинской церкви" (ЕППУЦ), на которую в ходе своей избирательной кампании делает ставку президент Украины Петр Порошенко, в очередной раз оказалось под вопросом.

— Кукушкины слезы напоказ — В Москве прошел гала-показ конкурса "Русский силуэт" — В Москве прошел гала-показ в рамках финала XII Международного конкурса молодых дизайнеров "Русский силуэт".

— Никитский, 8 а — Сергей Собянин сделал поистине столичный подарок — 300 миллионов рублей легендарному Домжуру на ремонт — Дом журналиста на Никитском бульваре долгие годы был местом культовым.

ИЗВЕСТИЯ

www.izvestia.ru

— Всё включено: МВФ посчитал Крым частью России — Данные полуострова и Севастополя в новом обзоре организации оказались в показателях нашей страны — Международный валютный фонд (МВФ) в своем ноябрьском обзоре европейской экономики (Regional Economic Outlook. Europe) посчитал Крым и Севастополь частью России. "Известия" ознакомились с документом.

— Паспорт без переплат: Сбербанк готов выдавать электронный документ — Новое удостоверение может включить в себя СНИЛС, ИНН и водительские права — Сбербанк будет выдавать в своих отделениях с функцией госуслуг электронные паспорта.

— Вопрос не на засыпку: "Лидерам России" облегчили тестовые задания — В новом сезоне конкурса участникам не потребуются узкоспециальные знания, но времени на ответы станет меньше — Тестовые задания для участников конкурса "Лидеры России" в этом году станут легче — из них убрали вопросы на проверку узкоспециальных знаний.

— Цвет настроения — серый: социальный оптимизм россиян снизился — По данным ВЦИОМ, за год выросло число граждан, которые не удовлетворены положением дел в экономике — Индекс социального самочувствия россиян за год вырос на три пункта.

— Два плюс два — Япония предложила поделить Курилы по-советски — Москва и Токио договорились решить территориальный спор вокруг Южных Курил на основе декларации 1956 года, предусматривающей передачу двух островов Японии

— Приморский "Афрамакс": Россия начала строить свои нефтяные танкеры — Появление отечественных судов этого класса — вопрос национальной безопасности страны — В Приморском крае впервые в России началось серийное производство нефтяных танкеров класса "Афрамакс".

— Вечера на хуторе близ Дамаска: русская литература завоевывает Сирию — В программу школ САР добавят сочинения российских классиков — В новых учебниках для сирийских школ будет больше российских литературных текстов и биографий писателей-классиков.

— Нобелю вопреки — Российские ученые открыли новую форму вещества — Российские ученые совместно с немецкими и шведскими коллегами совершили фундаментальное, если не сказать сенсационное, открытие в области кристаллохимии.

— Меченый фрукт — Облученные продукты промаркируют зеленым цветком — Минсельхоз поддержал появление специального знака на упаковках товаров, прошедших такую обработку — Продукты, обработанные ионизирующим излучением, хотят маркировать.

РБК daily

www.rbcdaily.ru

— Франция ищет сумму — Зиявудин Магомедов оказался фигурантом уголовного дела, возбужденного прокуратурой Лиона — Зиявудин Магомедов является фигурантом уголовного дела, расследуемого французской прокуратурой, сообщили источники РБК.

— Модный приговор Сбербанка — Сбербанк получил 51% в Concept Group, развивающей одежные сети Concept Club и Acoola — Доля была обеспечением по кредиту, с обслуживанием которого у компании возникли проблемы.

— Оптимизм от первого лица — О чем будет говорить Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции — Ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина може состояться 20 декабря.

— Спор о $3 млрд дошел до самого верха — Каковы перспективы разбирательства России и Украины в английском суде — Верховный суд Великобритании начинает рассмотрение спора России и Украины по поводу украинских облигаций на $3 миллиарда.

— Следствие дошло до экономического развития — Какие перестановки в руководстве Крыма повлечет за собой коррупционный скандал — Министр экономического развития Крыма наталья Чабан вскоре покинет свой пост.

— ЕСПЧ увидел политическую мотивацию — Что значит вердикт по делу Алексея Навального — Большая палата ЕСПЧ признала политически мотивированными задержания, аресты и штрафы Алексея Навального.

— Запущенная сделка — Пять вопросов о договоренностях Великобритании и ЕС — Великобритания согласовала план выхода из Евросоюза, в котором гарантируются права британцев и жителей ЕС.

— Заморозка вылилась на биржу — "Роснефть" приостановила поставки бензина трейдерам — На фоне подписания с властями соглашений о заморозке цен на бензин "Роснефть" решила "навести порядок" на рынке и даже приостановила поставки топлива на биржу.

— Энергетический юань — "РусГидро" провела размещение еврооблигаций, номинированных в китайской валюте — "Русгидро" стала первым с 2014 года российским эмитентом, разместившим бонды в офшорных юанях.

— "Яндекс.Деньги" корейской сборки — Платежный сервис расширяет географию присутствия — Платежный сервис "Яндекс.Деньги" начал подключать южнокорейские онлайн-магазины, что должно упростить покупки в них для российских покупателей.

— Ротенберг выходит на сцену — "Стройгазмонтаж" займется возведением культурных объектов — "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, строящий Крымский мост, получил новые крупные подряды — на строительство культурных комплексов в Севастополе, калининграде и Владивостоке.

— Взгляд с экрана в глубинку — Mediascope впервые посчитает телезрителей в селах — Mediascope до конца года впервые зсмерит всю телевизионную аудиторию одного из регионов, включая жителей небольших городов и сел.