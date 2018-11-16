НЬЮ-ЙОРК, 16 ноя — ПРАЙМ. Президент Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко заявил, что вероятность введения Соединенными Штатами санкций на долларовые операции государственных банков и на обслуживание госдолга России мала.

"Мое личное мнение — очень маловероятно", — ответил Родзянко на вопрос.

Он также пояснил, что это "никому не выгодно".

Родзянко отметил, что вторая волна санкций США против РФ из-за "дела Скрипалей" не улучшит, но хотя бы прояснит ситуацию, пока бизнес вынужден в своих планах учитывать все их варианты.

"Наверно, да (санкции будут введены — ред.), потому что это в законе написано и решение объявлено, теперь осталось только ждать, что же будет из этого списка выбрано и как это будет выглядеть", — рассказал он и отметил, что введение новых экономических мер к России "точно не улучшит, а с другой стороны — прояснит ситуацию".

"А сейчас ситуация полная ожидания неизвестного, люди должны учитывать в своем планировании, в своих сценариях все варианты, а особенно варианты, которые написаны на бумаге, которые могут иметь силу закона", — добавил он.

Напомним, что в августе текущего года в конгресс США был внесен законопроект с целым набором антироссийских мер, в том числе с санкциями против нового госдолга РФ и государственных банков, в списке которых значатся Внешэкономбанк, Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк и Промсвязьбанк. Опрошенные РИА Новости эксперты отмечали, что по госбанкам формулировка в документе расплывчатая, поэтому потенциально он может привести и к запрету на расчеты в долларах.

Проект также предусматривает новые санкции в отношении российских политиков и бизнесменов.