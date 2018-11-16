МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Промышленное производство в РФ в октябре ускорило рост в годовом выражении до 3,7% с сентябрьских 2,1% за счет роста добычи полезных ископаемых, по итогам десяти месяцев рост промпроизводства составил 3%, сообщает Росстат.

В месячном выражении рост промпроизводства в октябре составил 5,8% после роста на 2,5% в сентябре. С исключением сезонного и календарного факторов в октябре наблюдался рост на 0,3%.

Наибольший рост производства в октябре (на 7,4% в годовом выражении) был зафиксирован в добыче полезных ископаемых. Рост в обработке в октябре составил 2,7%, в водоснабжении, водоотведении и ликвидации отходов — 4,8%, а обеспечение электрической энергией, газом и паром снизилось на 3,2%.

По итогам 2017 года промпроизводство в РФ, согласно данным Росстата, выросло на 2,1%. Минэкономразвития прогнозирует рост промышленности по итогам 2018 года на 3%.