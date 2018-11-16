МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в октябре в месячном выражении вырос на 0,1%, следует из сообщения ФРС США.
Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали роста показателя на 0,2%.
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МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ. Объем промышленного производства в США в октябре в месячном выражении вырос на 0,1%, следует из сообщения ФРС США.
Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидали роста показателя на 0,2%.
https://1prime.ru/state_regulation/20181116/829446403.html
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