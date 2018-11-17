ПОРТ-МОРСБИ, 17 ноя — ПРАЙМ. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) отмечает интерес американских партнёров к проектам фонда, сообщил журналистам глава РФПИ Кирилл Дмитриев на полях саммита АТЭС.

"Американские партнеры инвестировали с РФПИ в такие компании как Московская биржа, АЛРОСА, "Волтайр-Пром", "Фосагро", "Мать и Дитя", Globaltruck и другие. Мы видим у них интерес к проектам фонда, поэтому продолжаем поддерживать контакты", — сказал Дмитриев.

Двухдневный саммит АТЭС открылся в субботу в Порт-Морсби. Российскую делегацию возглавляет премьер-министр Дмитрий Медведев. Папуа-Новая Гвинея, одна из беднейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона, впервые принимает встречу лидеров 21 экономики АТЭС.