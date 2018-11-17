МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Премьер России Дмитрий Медведев распорядился внести изменений в план социально-экономического развития Комсомольска-на-Амуре.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте Кабмина, данные изменения направлены на улучшение инфраструктуры города и создания новых рабочих мест.

Планируется, что будет сформирован проект по созданию центра содействия строительству в Комсомольске-на-Амуре и развитию инфраструктуры региона.

Также сообщается, что были скорректированы объемы финансирования города на 2018-2020 годы.