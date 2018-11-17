БРЮССЕЛЬ, 17 ноя — ПРАЙМ. В Россию с момента введения в августе 2014 года продовольственного эмбарго в отношении стран-членов Евросоюза в ответ на применение ими антироссийских санкций контрабандным путем ежегодно завозилось около 70 тысяч тонн бельгийских и голландских груш, общая стоимость нелегального экспорта оценивается в 240 миллионов евро, сообщила в субботу газета De Morgen.

По ее данным, российские импортеры фруктов и овощей покупают бельгийские и голландские груши в Литве и Белоруссии, чьи продавцы "маскируют происхождение груш посредством сертификатов, приобретенных у коррумпированных органов здравоохранения, маркируя их как произведенные в Африке". Контрабандные поставки бельгийских груш в Россию составляют около половины экспортного объема, который предшествовал введению российского продовольственного эмбарго, отмечает издание.

РФ в августе 2014 года ввела эмбарго на импорт некоторых видов сельхозпродукции, сырья и продовольствия из стран, которые применили антироссийские санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Под запрет попали мясо, колбасы, рыба и морепродукты, овощи, фрукты, молочная продукция. В октябре глава Минсельхоза РФ на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что попавшая под российское продовольственное эмбарго продукция продолжает поступать в Россию через территорию Белоруссии. Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил российские компании в том, что они поставляют в Россию через Белоруссию продукцию, которая отнесена к санкционной. По его словам, за этим "стоят крупные дельцы с тяжелыми погонами".