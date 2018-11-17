МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Иранский президент Хасан Роухани на пресс-конференции со своим иракским коллегой Бархамом Салехом заявил, что страны договорились о создании зоны свободной торговли.

Встреча, в ходе которой Роухани и Салех обсудили двустороннее сотрудничество и региональное развитие, состоялась в Тегеране в субботу.

"Мы договорились установить зону свободной торговли между двумя странами, таким образом, мы сможем создавать совместные предприятия", — заявил Роухани на конференции, которая транслировалась в эфире телеканала Press TV.

Иранский президент также отметил, что на сегодняшний день объем торговли между двумя странами составляет около 12 миллиардов долларов, и в ближайшем будущем, при совместных усилиях, эта цифра может увеличиться до 20 миллиардов долларов.

На прошлой неделе спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил агентству Блумберг, что США освободили Ирак от ряда обязательств по санкциям против Ирана. При этом агентство сообщило, что это послабление со стороны Вашингтона не распространяется на торговлю нефтью с Ираном. Хук также отметил, что правительство Ирака работает совместно с США над снижением влияния Ирана на иракский энергетический сектор и над наращиванием нефтедобычи на Киркуке.