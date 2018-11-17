МОСКВА, 17 ноя — ПРАЙМ. Мероприятия V Всероссийской недели сбережений в рамках проекта Минфина по содействию повышению финансовой грамотности прошли по всей России на 84 площадках, в них приняли участие 1,7 миллиона человек, что стало рекордом, сообщил журналистам руководитель проекта, глава департамента международных финансовых отношений Минфина Андрей Бокарев.

"В этом году Неделей сбережений охвачена вся Россия, мероприятия прошли на площадках 84 регионов. В них приняли участие более 1,7 миллиона человек. Для нашего мероприятия это рекордные цифры и показатели", — сказал Бокарев.

По его словам, около трети участников посетили офлайн-мероприятия и более 1 миллиона человек приняли участие в онлайн-активностях, добавил он.

Он напомнил, что проект Минфина по повышению финансовой грамотности реализуется с 2012 года. "Согласно данным ОЭСР, российские школьники сделали самый большой шаг вперед, они заняли четвертое место (по данным за 2015 год, опубликованным в 2017 году) в мире по уровню понимания основ финансовой грамотности, оставив позади себя Китай, Бельгию, США, многие страны Евросоюза", — отметил Бокарев. Он также сообщил, что сейчас ОЭСР завершает новое исследование, данные уже собраны и поступили в обработку, на этот процесс потребуется около полугода.

Глава проекта добавил, что программа касается не только детей, но и взрослых, однако продвижение взрослого населения в вопросах финансовой грамотности идет медленнее, так как оно подвержено стереотипам в поведении, которые сложно преодолевать. Однако позитивной тенденцией является увеличение числа мероприятий для взрослых в рамках проекта. В этом году их число достигло 600.

Неделя сбережений – мероприятие в рамках проекта Минфина "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в РФ". Она проходила с 29 октября, итоги были подведены в субботу во время Семейного финансового фестиваля, который проходит в Москве.